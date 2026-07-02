Ejército rescata a 'Sarita', perrita atrapada entre escombros en Venezuela

Una célula de especialistas del Batallón de Atención a Emergencias (BAE), del Ejército mexicano, del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, localizó y rescató con vida a una perrita, de nombre “Sarita”, atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado, en el municipio de Vargas, estado La Guaira, en Venezuela.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, esta operación se realizó el lunes 1 de julio, como parte de las actividades de búsqueda y rescate que realiza el en las áreas afectadas por los sismos de magnitud 7.1 y 7.5 en el país sudamericano, ocurridos el pasado 24 de junio.

Los especialistas de la Defensa realizaban tareas de búsqueda y localización de personas, cuando se acercó un civil, quien manifestó que mientras buscaba a su hija, posible víctima del desastre, escuchó ruido entre los escombros de un inmueble colapsado.

Los integrantes del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”, del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, acudieron al sitio señalado, en donde el binomio canófilo, integrado por la soldado Tonantzin Arroyo Sarmiento y la perra rescatista “Kai”, localizó a “Sarita”.

Tras realizar trabajos de corte y remoción de escombros, el sargento Julio César Castro Díaz, llevó a cabo la extracción del can, logrando su recuperación con vida.

Se detalló que el nombre original de la perra es “Sara”, pero los rescatistas le comenzaron a llamar “Sarita” de manera afectiva.

Al ser entregada a su propietario, éste comenzó a llorar y manifestó que el rescate del animal de compañía le daba esperanza de encontrar a su hija, por lo que continuaron con los trabajos de búsqueda y rescate en esa área, para la localización de personas que se encuentren al interior de la edificación derrumbada.