Mueren 5 jóvenes tras circular en sentido contrario en un reto para ganar seguidores

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, afirmó este lunes sentirse “conmocionado” tras la muerte de cinco adolescentes en un accidente ocurrido en la autopista M9, en el condado de Kildare, mientras las autoridades expresan su preocupación por una práctica que, en algunos casos, estaría alimentada por las redes sociales.

Los cinco jóvenes murieron alrededor de las 03:00 del domingo, cuando el BMW en el que viajaban circulaba en sentido contrario por la M9 y chocó de frente con otro vehículo entre las salidas 3 y 4, cerca de Moone.

Cinco adolescentes murieron tras el choque frontal

Los fallecidos fueron identificados por medios locales como:

Jeremy O'Brien, de 18 años , de Carlow.

Alex McCarthy, de 17 años , de Carlow.

Joey Carthy, de 15 años , de Athy.

Jack Kennedy, de 17 años , de Athy.

Kamil Pustkowski, de 17 años , de Limerick.

Las familias de los adolescentes ya fueron informadas y a cada una se le asignó un oficial de enlace.

La Garda Síochána, la policía irlandesa, aún no prevé confirmar oficialmente las identidades durante varios días. Los cuerpos de los cinco adolescentes fueron trasladados al Hospital General de Naas, donde se realizarán los exámenes post mortem.

Cuatro integrantes de una familia de Carlow que viajaban en el otro automóvil resultaron gravemente heridos. Una mujer de 40 años y un hombre de unos 30 años permanecen en estado crítico, mientras que una mujer de unos 20 años y un niño de siete años se encuentran en estado grave.

El primer ministro irlandés se declaró “conmocionado y entristecido” por el accidente y se mostró especialmente alarmado por el hecho de que algunos de estos actos se cometan “para conseguir un 'me gusta' en las redes sociales”.

Martin consideró que no puede haber “ninguna tolerancia” con este tipo de comportamiento.

La Garda condena la conducción en sentido contrario

El comisionado de la Garda Síochána, Justin Kelly, también condenó la conducción en sentido contrario y la calificó de “irresponsable y peligrosa”.

“Lo que hace aún más indignante este comportamiento imprudente es que, en algunos casos, está motivado por la búsqueda de popularidad en las redes sociales, sin tener en cuenta las consecuencias potencialmente devastadoras para los demás ni para los propios autores”, declaró.

John Joe O'Connell, responsable de un sindicato de policías irlandeses, afirmó este lunes en la cadena RTÉ que grupos de jóvenes utilizan las redes sociales para “superarse unos a otros”, grabando sus interacciones con la policía y provocando deliberadamente persecuciones.

El responsable sindical precisó que los autos circulan en sentido contrario por vías rápidas porque la policía tiene instrucciones de no perseguir vehículos en situaciones de alto riesgo.

Kelly señaló que la familia que viajaba en el otro automóvil se dirigía al Aeropuerto de Dublín cuando fue impactada de frente por el BMW.

“Estas personas viajaban tranquilamente cuando fueron golpeadas por un vehículo que circulaba en sentido contrario por la autopista”, declaró Kelly, quien calificó el accidente de “horrible”.

El comisionado agregó que, debido a que el caso fue remitido a Fiosrú, el organismo de supervisión de la policía irlandesa, está limitado para hablar en detalle sobre el incidente. Precisó que la remisión no significa que algún agente de la Garda haya sido acusado de irregularidades.

Investigan si el BMW había sido robado

Los investigadores analizan las circunstancias que llevaron a la colisión, incluido si el BMW había sido robado. Hasta ahora no se ha establecido ninguna conexión entre los adolescentes y alguna red criminal.

La Garda apeló a los testigos y solicitó grabaciones de cámaras de tablero de cualquier persona que haya circulado por cualquiera de las calzadas de la M9 entre las 02:00 y las 03:00 del domingo.

Este accidente ocurrió días después de otro choque en la M50, cerca de Dublín, en circunstancias similares, en el que nueve personas resultaron heridas.

La sucesión de incidentes volvió a poner el foco en la conducción deliberada en sentido contrario por autopistas y carreteras de alta velocidad, una práctica conocida en Irlanda como driving against traffic

.Las redes sociales vuelven a estar bajo escrutinio

La preocupación de las autoridades no se limita al riesgo vial: la difusión de videos y desafíos en plataformas sociales puede convertir conductas peligrosas en una forma de obtener notoriedad o competir entre pares.

La Garda Síochána ha señalado en los últimos años que las persecuciones de vehículos constituyen una situación especialmente delicada por el riesgo que implican para conductores, peatones y agentes.

Sus protocolos de persecución priorizan la seguridad y establecen que una persecución puede ser interrumpida cuando el peligro supera los beneficios de continuarla. El vínculo con las redes sociales no está confirmado en este accidente concreto.

El caso también reabre el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a contenidos que muestran o incentivan conductas temerarias.

Irlanda registra además un problema persistente de seguridad vial relacionado con la velocidad. La Road Safety Authority (RSA), organismo público encargado de la seguridad vial, mantiene la velocidad como uno de los principales factores asociados a los siniestros graves y mortales.

El gobierno irlandés ha reforzado en los últimos años sus políticas de vigilancia y reducción de la velocidad ante el repunte de muertes en carreteras.







