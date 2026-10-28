"Hemos escuchado un buen golpe y hemos imaginado que era el tren", relatan albañiles

Una de las primeras personas en acudir al lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), Juan Manuel García Díaz, trabajaba como albañil en una finca cercana cuando escuchó un fuerte golpe y vio una polvareda. “Nos hemos imaginado que era el tren porque estábamos al lado de la vía” y “algo así tan fuerte no podía ser otra cosa”, ha relatado.

Tal y como ha explicado este miércoles a Europa Press, nada más llegar con sus compañeros a la zona, se encontraron con el primer tren y rompieron las vallas para facilitar la salida de los pasajeros, que ya estaban abandonando los vagones y rompiendo las ventanas.

Las personas que viajaban en ese primer tren “no daban crédito, entre el shock que tenían...”, ha indicado Juan Manuel, quien ha señalado que los pasajeros se encontraban “muy mal, muy nerviosos todos”.

Los primeros testigos ayudaron a evacuar a los pasajeros

Juan Manuel y sus compañeros ayudaron a las personas que podían salir del tren por su propio pie y llamaron a los servicios de emergencias. Poco después, comenzó a llegar la Guardia Civil.

Europa Press

Los trabajadores, vecinos de Los Yébenes, municipio donde ocurrió el accidente, se encontraban en una finca cercana al lugar del siniestro y acudieron en cuanto escucharon el fuerte golpe.

Renfe activa el plan de asistencia a las víctimas y sus familiares

Renfe ha informado este miércoles de que se ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares tras el choque ocurrido a primera hora entre dos trenes, un Iryo y un AVE de Renfe, a la altura de Urda (Toledo).

La compañía ferroviaria ha puesto a disposición de los familiares el teléfono de atención 900 10 10 20.

Foto: Especial.

Los primeros indicios del accidente ferroviario, ocurrido en la provincia de Toledo poco antes de las 9:00 horas de este miércoles, apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado por detrás a un tren Iryo. El impacto habría provocado el descarrilamiento de dos vagones del convoy de Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Renfe ya ha habilitado cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros afectados por el corte de la línea.

Por su parte, Adif ha precisado que la “incidencia” se ha producido entre Mora, Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, y ha involucrado a un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

AFP

Familiares de los pasajeros reciben atención en la estación de Atocha

Los familiares de los pasajeros que viajaban en los trenes implicados en el choque ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, donde han fallecido al menos 30 personas, reciben atención en la estación Puerta de Atocha Almudena Grandes, en Madrid.

Renfe ha habilitado dos salas en la estación: una para familiares que ya han recibido información y otra para quienes todavía no la tienen, según ha explicado un trabajador de la compañía a Europa Press.

Decenas de trabajadores con chalecos amarillos se encargan de atender e informar a los afectados que acuden a las instalaciones.

En torno a las 11:00 horas, dos responsables de Recursos Humanos de una empresa se acercaron al mostrador de Renfe para solicitar información sobre un trabajador que viajaba en el AVE siniestrado y del que todavía no tenían noticias.

AFP

Según explicaron a Europa Press, su compañero se dirigía a Sevilla por motivos laborales y, pese a los intentos de ponerse en contacto con él, a esa hora aún no habían conseguido localizarlo.