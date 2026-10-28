Israel crea falso documental llamado NAZA para desacreditar al original que muestra los ataques a palestinos

Israel y sus embajadas promueven una producción audiovisual con el mismo título que el documental NAZA, NAZA: The Real Story, que imita su estilo en un intento de confundir a la audiencia y desviar la atención de las denuncias sobre las muertes de civiles en Gaza, advirtió The Guardian, medio que figura como productor del documental original.

NAZA, dirigido por los ganadores del Óscar Yuval Abraham y Rachel Szor, expone el asesinato de civiles palestinos en Gaza por parte del ejército israelí y se proyecta en más de 50 países. En México, su estreno estaba programado para el 22 de octubre a cargo de Artegios Distribución, con exhibición limitada en salas.

"En los últimos días, las embajadas israelíes han estado promocionando un enlace a un documental en línea producido apresuradamente titulado NAZA: The Real Story. Imitando en parte el estilo del documental original, incluido el uso de entrevistas anónimas grabadas en azoteas de Tel Aviv, está alojado en el sitio web nazadocumentary.com", denunció The Guardian.

Un sitio que se hizo pasar por NAZA

Según The Guardian, ese sitio se registró el 16 de septiembre, seis días después del estreno de NAZA en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Inicialmente se presentó como la página promocional del documental original: nombraba a Abraham y Szor como directores y enumeraba los festivales donde se proyectaría la película.

"Ahora aparece como plataforma para la producción israelí, con un contador que sugiere, de forma poco creíble, que el cortometraje ha sido visto más de 42 millones de veces. La página oficial de la película en YouTube solo registra 30 mil visualizaciones", aseguró el diario.

Ariel Averbuch, autor de la producción israelí, la describió como una "maniobra ofensiva" destinada a desviar la atención mundial de las acusaciones sobre el asesinato de civiles palestinos por parte del ejército israelí.

El Gobierno israelí anunció el jueves que otorgaría a los autores de la producción un certificado de reconocimiento "por su contribución a la diplomacia pública israelí", al argumentar que había acumulado decenas de millones de visualizaciones.

Las muertes en Gaza que denuncia NAZA

Más de 74 mil palestinos han muerto en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud del enclave, cuyas cifras las agencias de la ONU consideran generalmente fiables. El ministerio no distingue entre civiles y combatientes y contabiliza además 175 mil 68 heridos.

Aun con el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, el Ministerio contabiliza mil 145 muertos posteriores a esa fecha, por lo que el balance podría seguir creciendo.

Entre las víctimas hay miles de menores: Unicef informó en noviembre de 2025 de más de 20 mil niños y niñas muertos en Gaza desde octubre de 2023. En 2024, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la mayoría de los muertos eran mujeres y niños.

La Comisión de Investigación Internacional Independiente de la ONU, presidida por Navi Pillay, concluyó el 16 de septiembre de 2025, bajo la Convención sobre el Genocidio de 1948, que Israel cometió genocidio contra los palestinos en Gaza. Israel rechazó esa conclusión.

Además de su estreno en cines, NAZA estará disponible gratuitamente en el sitio web de The Guardian a partir de finales de noviembre.