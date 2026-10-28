La comunidad judía de España pide transparencia para esclarecer el accidente de Toledo

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) pidió a las autoridades “responsabilidad y transparencia” para esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, y reclamó garantías de seguridad en el transporte para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.La FCJE expresa su consternación por las víctimas

La institución se mostró “profundamente consternada” por el “sufrimiento de tantas familias” que hoy han perdido a un ser querido.

“Oramos por las víctimas, sus allegados y todas las personas heridas, a quienes deseamos una pronta y completa recuperación”, apuntó.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión ferroviaria entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo a unos 150 km al sur de Madrid. AFP

Asimismo, llamó a garantizar la seguridad en el transporte ferroviario “para que una tragedia así no vuelva a repetirse”.

Reconocen la solidaridad de los supervivientes

La Federación destacó “el comportamiento ejemplar” de los supervivientes, quienes, “en medio del horror, han prestado ayuda y auxilio a quienes lo necesitaban”.

“Su solidaridad y su entereza reflejan lo mejor de nuestra sociedad”, añadió la institución.Agradecen la labor de los equipos de emergencia

La FCJE también agradeció a los servicios de emergencia, sanitarios, bomberos, Guardia Civil y voluntarios el trabajo realizado “sin descanso” en el lugar del accidente.

La investigación deberá determinar las causas del siniestro

El esclarecimiento de los accidentes ferroviarios en España corresponde a las autoridades competentes y a los organismos técnicos de investigación, cuya labor permite determinar las causas del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

Una actualización sitúa en 64 el número de personas fallecidas y en 80 el de heridos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iry. AFP

La investigación debe distinguir entre las hipótesis iniciales y las conclusiones sustentadas en pruebas. También debe identificar eventuales fallos técnicos, operativos o de infraestructura.

Las medidas que se deriven del análisis serán fundamentales para reforzar los protocolos de seguridad y prevenir nuevos accidentes.