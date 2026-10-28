Lula confirma a Sheinbaum que visitará México luego de ganar elecciones en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que visitará México, adelantó este miércoles el canciller Roberto Velasco Álvarez, tras el triunfo del mandatario brasileño en la segunda vuelta electoral.

El lunes, luego de ese triunfo, Sheinbaum informó que tuvo una conversación telefónica con su homólogo. En ella acordaron reunirse pronto, y el canciller aseguró que la visita no quedará en una intención.

Lula ganó la segunda vuelta del 25 de octubre con más de 51 por ciento de los votos, frente a cerca de 48 por ciento de Flávio Bolsonaro, según Al Jazeera, y asumirá su cuarto mandato el 5 de enero de 2027.

Velasco compartió estas declaraciones durante una sesión del simposio global de inversionistas del Milken Institute. Hasta el momento no ha ofrecido detalles sobre el itinerario de la visita de Lula ni sobre la fecha del viaje de Sheinbaum a Brasil, que también está programado.

Visita de Lula y alianza Pemex-Petrobras

"Los presidentes acaban de conversar; el presidente Lula le comunicó a la presidenta Sheinbaum que visitará México. La presidenta Sheinbaum también tiene previsto viajar a Brasil, por lo que mantendremos una relación de colaboración muy estrecha con ellos", comentó el canciller.

Velasco reiteró que el gobierno federal se alegra del triunfo del líder brasileño. Además, ambos países impulsan varios proyectos conjuntos.

"Tanto en el plano multilateral como en el comercial, con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestra asociación en América Latina", dijo Velasco sobre esos proyectos.

"Estamos impulsando varios proyectos de manera conjunta; el más relevante es una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras. Por supuesto, nuestras leyes y nuestra Constitución establecen ciertos límites, pero estamos trabajando con ellos en este marco", explicó el canciller.

La alianza entre las petroleras Pemex y Petrobras es, según Velasco, el proyecto más relevante entre ambos gobiernos, y el canciller reconoció que la Constitución y las leyes mexicanas establecen límites.

En junio, Sheinbaum y Lula ya habían hablado de una posible firma de un acuerdo entre las dos empresas, que buscaría mejorar prácticas de exploración y explotación de hidrocarburos y desarrollar biocombustibles, según Por Esto!. Los mandatarios también instruyeron a sus cancillerías a organizar la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil.

T-MEC: optimismo cauteloso y sin fecha límite

En la misma sesión, Velasco habló de las conversaciones bilaterales y de la revisión del T-MEC. El canciller se mostró "cautelosamente optimista" de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Sostuvo que ambos países han conseguido avances importantes durante los últimos meses, aunque reconoció que las conversaciones "no son sencillas".

"Si lograremos esto en un plazo determinado dependerá de las propias conversaciones y no de intentar cumplir alguna fecha límite", expuso Velasco.