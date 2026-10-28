Flávio Bolsonaro se retracta y se define como "líder" de Brasil y no como "verdadero presidente"

El senador Flávio Bolsonaro se proclamó "verdadero presidente" de Brasil en una carta publicada en X y, poco después, la retiró y publicó otra versión en la que se define solo como "líder".

La corrección llegó horas después de que aterrizara en Miami junto a su familia, tras salir de Brasil pese a una orden judicial que le prohibía abandonar el país por una investigación por lavado de dinero, en la que niega haber cometido delito alguno.

Bolsonaro no reconoció su derrota en el balotaje del domingo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó con cuatro millones de votos de ventaja.

El lunes, el juez Alexandre de Moraes le ordenó entregar sus pasaportes en 24 horas. El plazo venció, la Policía Federal los anuló y, según la AFP, el senador cruzó a Argentina con su esposa y sus dos hijas, voló a Guayaquil y llegó a Florida.

Del "verdadero presidente" al "líder": qué cambió

La primera versión se dirigía "al pueblo brasileño y a la comunidad internacional" como el "verdadero presidente electo de Brasil", según El Tribuno. En esa carta, citada por Reuters, afirmaba ser el presidente electo y acusaba de fraude electoral a quienes, dijo, habían robado la elección.

Unos 30 minutos después, según El Tribuno, el documento fue modificado. La expresión "verdadero presidente electo de Brasil" se reemplazó por "líder de Brasil", y el medio señala que no hubo explicación pública.

Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil", escribió Bolsonaro en la nueva versión.

En el párrafo que cita a sus 60 millones de votantes, la comparación de ambos textos muestra que donde antes decía "presidente electo" ahora dice "líder".

Los medios consultados no coinciden en cómo se hizo el ajuste: EFE habla de que borró la primera carta y publicó una segunda, mientras que Congresso em Foco dice que no queda claro si la eliminó o la editó. Tampoco precisan cuánto tiempo estuvo visible el primer texto.

Las acusaciones de fraude no cambiaron entre versiones, y Bolsonaro no ha aportado pruebas. Los observadores internacionales concluyeron que la elección fue justa, según Reuters.

Salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece", escribió Bolsonaro.

"Quiero dejar claro: no huí de Brasil, salí por Brasil", afirmó Bolsonaro en la carta, según la traducción de El Tribuno.

Reacciones, visa y causas pendientes

El líder del Partido Liberal en el Senado, Rogerio Marinho, expresó solidaridad con Bolsonaro y lo calificó de "exiliado político", pero no respaldó las acusaciones de fraude:

"El Partido Liberal no puede hacer esa afirmación (...) no hay pruebas en ese sentido", dijo Marinho a periodistas, según la AFP.

Lula calificó de "vergonzosa" la salida de su rival. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que no se involucrará en la proclama de Bolsonaro, aunque defendió que su gobierno le otorgara visa.

No voy a comentar sobre eso. No me voy a involucrar", declaró Trump a periodistas.

Su hermano Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos, ya le había aconsejado abandonar Brasil si no ganaba. Su padre, Jair Bolsonaro, cumple condena domiciliaria por conspirar para dar un golpe de Estado.

Bolsonaro entró a Estados Unidos con la categoría migratoria B1, de visita de negocios, y puede permanecer hasta el 4 de enero, según registros de la policía fronteriza que consultó la AFP. Agradeció además la colaboración del presidente argentino Javier Milei.

Es investigado en tres causas y no ha sido condenado en ninguna: el supuesto lavado de dinero que conduce el juez Alexandre de Moraes, el financiamiento de la película Dark Horse y el posible financiamiento extranjero de su campaña. Por ley rige la presunción de inocencia, y él niega haber cometido irregularidades.