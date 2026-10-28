El Salvador despliega más de 2 mil militares en Haití para rescatar a aerotécnicos desaparecidos

El Salvador desplegó un contingente de más de 2 mil militares en Haití para la operación de rescate de cuatro soldados salvadoreños desaparecidos hace diez días tras una emboscada de bandas armadas, informó este miércoles el gobierno.

Los soldados, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando pandillas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la GSF el 30 de septiembre de 2025, con hasta 5 mil 550 integrantes, para reemplazar a la misión multinacional liderada por Kenia, según Global News.

El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños, en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales", precisó un comunicado de la cancillería. El despliegue y la llamada de Bukele

El gobierno reveló la cifra de soldados desplegados tras informar que el presidente Nayib Bukele conversó este miércoles por teléfono con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación de rescate.

En la comunicación, Bukele resaltó la "contundencia del operativo" y reafirmó "la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad en contra de las pandillas" en Haití, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hace una semana, en un mensaje en X escrito en criollo haitiano, Bukele amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas, como dice haber hecho con las de El Salvador, si no liberan a los salvadoreños.

Al tiempo que lanzaba el ultimátum, el mandatario empezó a enviar tropas para apoyar la operación de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe. El 22 de octubre, la GSF confirmó la llegada de un nuevo contingente salvadoreño sin revelar su tamaño. Qué pasó el 18 de octubre y qué se sabe

Según la Fuerza Armada salvadoreña, el vehículo blindado recibió explosivos y se incendió en la zona de Santo, en las afueras de Puerto Príncipe. Los técnicos salieron de la unidad, pero se perdió contacto con ellos. Bukele dijo que regresaban de comprar alimentos.

El 19 de octubre, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, dijo que los cuatro probablemente sobrevivieron, pero seguían desaparecidos. El 21, Bukele afirmó que fueron secuestrados y exigió que los entregaran con vida, según El Salvador.com.

El gobierno de Haití calificó su liberación como prioridad absoluta. Hasta el 23 de octubre no se había confirmado el paradero de los cuatro, y no está establecido qué grupo fue responsable del ataque, según El Salvador.com.