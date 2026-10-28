Juez rechaza los intentos de Trump de intervenir elecciones de medio mandato en California

Un juez federal rechazó el miércoles la solicitud del gobierno de Trump de obligar a California a suspender el escrutinio de 20 mil papeletas pertenecientes a personas a las que acusa de ser extranjeras, durante las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

El caso ha causado un gran revuelo en el país y representa un nuevo intento de Donald Trump de cuestionar los resultados de las urnas. Con desventaja en las encuestas, el presidente corre el riesgo de perder su mayoría en el Congreso.

"Están en juego derechos constitucionales y nuestra democracia", escribió el juez David O. Carter en su decisión.

Carter subrayó que las personas inscritas en los censos electorales de California "no deben ser privadas de un derecho fundamental a causa de acusaciones infundadas procedentes de un procedimiento lastrado por la incertidumbre y los errores".

La acusación y lo que muestran los estudios

Desde hace meses, el presidente, que nunca ha reconocido su derrota frente a Joe Biden en 2020, asegura sin pruebas que habrá fraude en las elecciones legislativas.

Trump acusa especialmente a algunos estados demócratas de manipular sus resultados al permitir que voten personas que no son estadounidenses.

Es una afirmación que repite desde hace años, a pesar de los estudios que muestran que, aunque existen casos muy aislados, esos errores son anecdóticos y no influyen en los resultados.

Qué decidió el juez y qué sigue

El miércoles, el juez se negó a ordenar la incautación previa de las 20 mil papeletas cuestionadas por el gobierno federal en California, a solo unos días de los comicios del 3 de noviembre.

El gobierno había acusado inicialmente este verano a California de tener 190 mil votantes "ilegales" en sus registros. Hace poco revisó esa cifra y la situó en 20 mil, y presentó un recurso judicial de urgencia hace unos diez días, cuando las operaciones de voto ya habían comenzado. En Estados Unidos, los electores pueden votar anticipadamente y por correo.

El juez Carter consideró que las acciones del gobierno "dan muestra de un amplio intento de injerencia electoral".

Si algunos de los 20 mil electores cuya nacionalidad se cuestiona no son realmente estadounidenses, "existe un remedio claro", estimó Carter.

El gobierno puede "procesar penalmente a las personas" una por una, "como ha hecho histórica y recientemente", agregó el juez.

El miércoles por la noche, el fiscal federal adjunto Bill Essayli anunció que el gobierno recurrirá de inmediato la decisión.