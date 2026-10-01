¿Qué pasará con Christa Pike? El camino legal tras sobrevivir a la inyección letal en Tennessee

La ejecución fallida de Christa Pike, quien debía morir este miércoles por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer cometido en 1996, ha abierto una compleja encrucijada legal en los Estados Unidos. A pesar de haber recibido una dosis doble de pentobarbital, el método de inyección letal falló y la reclusa permanece internada en un centro médico externo.

El Departamento de Correcciones de Tennessee defiende la aplicación de su protocolo, la defensa denuncia un posible deterioro del fármaco y graves problemas de acceso venoso.

De acuerdo con la legislación del estado de Tennessee, la respuesta es un rotundo no. El Código de Tennessee, en su sección 40-23-117, estipula explícitamente que si una persona sentenciada a la pena capital no es ejecutada "por cualquier causa", la sentencia continúa en pleno vigor.

La ley estatal no contempla excepciones para fallos técnicos o médicos; por lo tanto, el hecho de que el primer intento fracasara no extingue la responsabilidad penal ni convierte la pena en un castigo ya cumplido.

¿Doble incriminación o tortura?

Ante un eventual segundo intento por parte del Estado, entra en juego la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense a través de la cláusula de doble incriminación (Double Jeopardy Clause), la cual prohíbe castigar a una persona dos veces por el mismo delito. No obstante, existe un precedente histórico dictado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace casi 80 años con el caso Francis v. Resweber (1947).

El gobernador Bill Lee suspendió todas las ejecuciones de 2026 para dar paso a una revisión independiente y exhaustiva de lo ocurrido con Christa Pike. via REUTERS

En aquella ocasión, tras fallar la silla eléctrica en Luisiana, el máximo tribunal determinó que un segundo intento era constitucional porque el error inicial fue accidental y los funcionarios actuaron de manera humana.

Si su equipo legal logra demostrar que el sufrimiento provocado en la cámara de ejecución constituyó un castigo cruel e inusitado o que existieron irregularidades graves, se abriría una nueva batalla en los tribunales que impugnaría la constitucionalidad de un nuevo procedimiento, aunque esto no anule la condena de origen.

Quién tomará la decisión

En el estado de Tennessee, la facultad de fijar los días de ejecución recae exclusivamente en el Tribunal Supremo estatal, el cual había determinado la fecha original para el 30 de septiembre de 2026.

El gobernador Bill Lee suspendió todas las ejecuciones de 2026 para dar paso a una revisión independiente y exhaustiva de los hechos.

La condena a muerte de Christa Pike sigue vigente y totalmente válida ante la ley, pero el calendario y las condiciones de un hipotético segundo intento quedarán congelados hasta que concluyan las investigaciones oficiales y se resuelvan los previsibles litigios de la defensa.