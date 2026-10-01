Investigación revela que 270 sacerdotes católicos abusaron de casi mil niños en Massachusetts

Más de 270 clérigos católicos abusaron sexualmente de casi mil niños en tres diócesis de Massachusetts durante de varias décadas, según un informe de investigación publicado el miércoles por la fiscal general del estado.

El informe ofrece lo que la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ha calificado como el primer recuento público completo de los abusos y las deficiencias institucionales que permitieron que estos se extendieran durante más de medio siglo en las diócesis católicas de Fall River, Springfield y Worcester.

La mayor parte de los abusos detallados en el informe tuvieron lugar antes de 2002, año en que el escándalo de los abusos sexuales por parte del clero saltó a la palestra internacional a raíz de un reportaje del Boston Globe, galardonado con el Premio Pulitzer, sobre cómo los responsables de la Arquidiócesis católica romana de Boston encubrían sistemáticamente los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

La investigación de la fiscalía general del estado documentó años de problemas similares en las tres diócesis de otras zonas de Massachusetts, las cuales Campbell dijo que sabían que los niños estaban siendo abusados por sacerdotes.

"Con demasiada frecuencia protegieron la reputación de la Iglesia en lugar de proteger a los niños", dijo Campbell. "Detrás de cada una de esas cifras hay un niño cuya seguridad fue vulnerada, una familia que quedó marcada para siempre y un superviviente que ha cargado con el trauma de ese abuso durante años y, en muchos casos, décadas", dijo Campbell a los periodistas.

La Diócesis de Worcester, en un comunicado, dijo que estudiaría el informe "para identificar cualquier otra mejora que se pueda realizar para atender a las víctimas de abusos cometidos en el pasado y para seguir reforzando los esfuerzos destinados a garantizar la seguridad de los niños".

El obispo de Fall River, Edgar da Cunha, pidió perdón a los supervivientes de abusos sexuales infantiles y dijo que estaba "lleno de dolor ante el relato histórico de los incidentes y prácticas que reflejan los trágicos fallos a la hora de proteger a nuestros más vulnerables".

La investigación periodística del Boston Globe de 2002, que más tarde se plasmó en la película de 2015 "Spotlight", desencadenó una ola mundial de investigaciones que revelaron patrones similares en diócesis de todo el mundo e impulsó a la Asamblea Legislativa de Massachusetts a aprobar una serie de reformas.

En 2019, la entonces fiscal general Maura Healey, ahora gobernadora de Massachusetts, puso en marcha una investigación penal sobre las diócesis católicas romanas de Fall River, Springfield y Worcester para determinar si estas o sus líderes tenían responsabilidad alguna en relación con la supervisión del clero que abusó de menores.

Campbell, quien dijo haber sido ella misma víctima de abusos infantiles a manos de un familiar, señaló que su oficina remitió tres casos a los fiscales del distrito locales durante la investigación, lo que dio lugar a la formulación de cargos en un caso en Worcester.

Su oficina no llevó a cabo ningún proceso judicial debido a que algunas conductas no eran ilegales en el momento en que ocurrieron o porque habían prescrito, explicó.

Campbell señaló que el informe ponía de manifiesto la necesidad de que las diócesis pongan en marcha reformas y de que se aprueben nuevas leyes estatales en apoyo de los supervivientes de abusos, incluida la eliminación de la prescripción para las demandas civiles relacionadas con abusos sexuales en la infancia.