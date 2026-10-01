Tennessee toma medidas urgentes tras fallida inyección letal de Christa Pike

El estado de Tennessee suspendió todas las ejecuciones programadas para el resto del año tras las complicaciones surgidas en el procedimiento contra la reclusa Christa Pike.

Condenada a la pena máxima por un asesinato cometido en 1995, Pike estaba programada para convertirse en la primera mujer ejecutada en el estado en más de 200 años, luego de recibir luz verde por parte de la Corte Suprema. Sin embargo, el protocolo falló y la prisionera tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece con vida recibiendo atención médica vital bajo un pronóstico que sus defensores aún desconocen.

De acuerdo con los documentos presentados en los tribunales, el personal de la prisión inició el procedimiento el miércoles por la noche. Tras un tiempo considerable sin que el protocolo surtiera el efecto previsto, los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para detener la ejecución, mientras que la cortina de la cámara fue bajada y se desalojó a los periodistas del área.

El fallido procedimiento generó una inmediata respuesta del gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien ordenó frenar el calendario de ejecuciones y abrir una investigación independiente. El mandatario estatal declaró que hacer cumplir una sentencia impuesta legalmente es una de las responsabilidades más serias del Estado, y que el pueblo de Tennessee espera que se haga de una manera que no solo sea legal y constitucional, sino también efectiva. Por tal motivo, Lee confirmó que ordenó una revisión exhaustiva por parte de un tercero para determinar exactamente qué ocurrió.

Por su parte, el Departamento Correccional de Tennessee defendió la aplicación del protocolo afirmando que la institución siguió las normas establecidas por el Estado y aprobadas por la Fiscalía General. Asimismo, la dependencia añadió que las sustancias utilizadas han demostrado ser eficaces de forma constante, argumentando que el protocolo se cumplió de acuerdo a lo previsto para esa noche.

En un documento judicial complementario, el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, formalizó de manera escueta que Pike había sido trasladada a un hospital donde estaba recibiendo atención médica, sin proporcionar detalles específicos sobre su estado de salud o el nombre de la clínica.

La defensa de la reclusa arremetió contra las fallas del sistema penitenciario y recordó que las complicaciones ya habían sido advertidas con anterioridad. El abogado Steve Ferrell señaló que la situación era previsible, haciendo referencia a los problemas que el estado ha arrastrado históricamente al aplicar este tipo de procedimientos.

En un comunicado conjunto enviado a CBS News, el equipo legal de la detenida sentenció que el estado de Tennessee volvió a fallar en llevar a cabo una ejecución legal. Los litigantes agregaron que las preocupaciones planteadas por la defensa resultaron ser ciertas, señalando fallas en la administración del procedimiento y una notable falta de preparación médica de emergencia inmediata cuando surgieron las complicaciones.

Los defensores confirmaron que Christa está siendo atendida en un hospital cercano, aunque señalaron que no han sido informados detalladamente sobre su condición actual.