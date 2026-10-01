Trump inicia campaña de 32 días para apoyar a republicanos en Texas

El presidente Donald Trump viaja este jueves a Texas y Oklahoma para iniciar una intensa campaña de 32 días destinada a reforzar a los candidatos republicanos, mientras su partido lucha por mantener sus escasas mayorías en el Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

Trump quiere ser la cara visible de la campaña del partido para las elecciones de mitad de mandato y tiene previsto hacer campaña en varias circunscripciones reñidas de la Cámara de Representantes y el Senado, en un momento en el que algunos candidatos republicanos no tienen claro si eso les ayudará o les perjudicará.

Algunos candidatos se muestran cada vez más dispuestos a distanciarse de él en cuestiones que irritan a los votantes, como la guerra con Irán y la proliferación de centros de datos que consumen grandes cantidades de electricidad.

Trump dijo el miércoles a seguidores en un acto en la Casa Blanca que, hasta la fecha, no había sabido vender bien su balance económico desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

El descontento de los votantes por su gestión de la economía ha provocado un cambio en el mapa electoral, y los analistas políticos consideran ahora que algunos escaños republicanos que antes se daban por seguros estarán en disputa en noviembre.

"Voy a salir a la palestra porque nadie lo está vendiendo. Estamos haciendo un trabajo extremadamente malo en materia de promoción, y un trabajo extremadamente bueno a la hora de dirigir el país", dijo Trump. "Pero lo daremos a conocer. No debería ser difícil".

Texas es una de las ocho contiendas por el Senado de Estados Unidos consideradas reñidas. Se espera que el candidato republicano Ken Paxton, fiscal general del estado, aparezca junto a Trump en un acto al norte de Dallas, según la oficina del candidato.

Los observadores políticos estarán atentos a cualquier interacción incómoda entre ambos tras la filtración de una grabación en la que Paxton le decía a un grupo de donantes que la convención que encabezó Trump en septiembre, le perjudicó a él y a otros candidatos republicanos.