Christa Pike sigue con vida tras fallar su ejecución en Tennessee; recibió dos inyecciones letales

Christa Pike continuaba con vida la tarde de este miércoles tras recibir dos dosis de inyección letal en una prisión de Tennessee, de acuerdo con una moción de emergencia presentada por sus abogados. El personal médico la trasladó al hospital, donde le administraban "medidas salvavidas", según un testimonio citado por la BBC.

Las inyecciones de pentobarbital se aplicaron horas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara, sin explicación en el fallo, la condena a muerte de Pike, sentenciada por el asesinato de una compañera de estudios en 1995. La ejecución estaba prevista para la mañana, pero una corte federal de apelaciones la suspendió cuando faltaba apenas una hora.

Pike habría sido la primera mujer ejecutada en ese estado en más de dos siglos. El segundo intento de ejecución fallido en meses

"Habían inyectado el contenido de ambas jeringas con los productos químicos de la inyección letal y Pike seguía viva y roncando", afirmaron sus abogados en un escrito presentado ante un tribunal federal.

Agregaron que Pike "no ha perdido el conocimiento y sigue teniendo pulso", y que las cortinas de la cámara de ejecución "se han bajado dos veces". La portavoz del Departamento Correccional de Tennessee, Dorinda Carter, dijo a los periodistas que no podía ofrecer de inmediato información sobre lo ocurrido.

En mayo, un equipo sanitario había fallado al intentar canalizar una vía intravenosa a Tony Carruthers, otro recluso de la prisión Riverbend, en Nashville. El gobernador republicano Bill Lee ordenó entonces detener la ejecución y le concedió una suspensión de la pena de un año.

El Tribunal Federal de Apelaciones del Sexto Circuito había ordenado suspender la ejecución de Pike este miércoles para examinar argumentos de su defensa, que sostiene que en el juicio original no se mostraron al jurado pruebas sobre los abusos que sufrió en su infancia.

Las tres juezas progresistas del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, votaron en contra de levantar esa suspensión, mientras los seis jueces conservadores votaron a favor. En su disenso, argumentaron que "la decisión deja vía libre para que el Estado ejecute a Pike antes de que se examinen debidamente los recursos aún pendientes". Una infancia marcada por abusos sexuales reiterados

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, a quien ella y otros dos jóvenes llevaron a un lugar apartado y mataron a golpes con trozos de asfalto, de acuerdo con los registros del caso.

La petición de clemencia señala que Pike sufrió agresiones sexuales desde los dos años por parte del novio de su abuela, y que un vecino la violó a los 11 años, según un resumen del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático.

"Yo era una joven de 18 años con una enfermedad mental. Tardé muchos años en comprender la gravedad de lo que había hecho", declaró Pike en su petición de clemencia.

La madre de Slemmer, May Martínez, había pedido que se cumpliera la condena y viajó desde Florida a Nashville para presenciar la ejecución.

"No está conmigo. No está cada día, cada hora, cada minuto. Es como si Colleen nunca hubiera existido", dijo Martínez en una entrevista con un canal local.

En Estados Unidos se han realizado 29 ejecuciones en lo que va del año, entre ellas la de Curtis Beasley, ejecutado el martes en Florida.