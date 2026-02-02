Portugal propone ley para restringir acceso a redes sociales a menores de 16 años

El Parlamento de Portugal recibió este lunes un proyecto de ley que busca prohibir el acceso autónomo a redes sociales a menores de 16 años, sumándose a la tendencia de regulaciones digitales en Europa.

La iniciativa, impulsada por legisladores del partido gobernante de centroderecha, establece que la mayoría de edad digital para el uso de plataformas, aplicaciones y juegos sea fijada a los 16 años. Según el documento, el objetivo primordial es salvaguardar el desarrollo cognitivo y social de los adolescentes ante el incremento de casos de adicción digital.

Verificación de identidad y control parental

El texto legislativo detalla que los menores de entre 13 y 16 años solo podrán tener perfiles activos si cuentan con el consentimiento explícito de sus padres o tutores legales. Para garantizar el cumplimiento, las empresas tecnológicas estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad que sean compatibles con las herramientas de autenticación del gobierno portugués.

Los legisladores argumentaron que la evidencia científica reciente vincula el uso temprano de plataformas digitales con afectaciones en la salud mental. "La literatura especializada muestra que el uso de estos medios antes de los 16 años puede comprometer el desarrollo normal, resultando perjudicial", señala la exposición de motivos de la propuesta.

Tendencia regulatoria en la Unión Europea

Portugal no es el único país en avanzar hacia restricciones de edad. Esta medida surge apenas una semana después de que el Parlamento de Francia aprobara una restricción similar para menores de 15 años, y meses después de que Australia implementara la legislación más estricta a nivel global en la materia.

La Comisión Europea mantiene actualmente un debate sobre la creación de un estándar único para los 27 países miembros. Naciones como España, Grecia y Dinamarca han manifestado su apoyo a una normativa regional que obligue a las plataformas a endurecer los filtros de acceso, ante la ineficacia de los controles actuales basados en la simple declaración de fecha de nacimiento.

Retos técnicos para las plataformas

La implementación de esta ley supondría un desafío logístico para gigantes tecnológicos como Meta, TikTok y Google. El proyecto portugués exige que los sistemas de verificación sean "robustos y compatibles" con los programas informáticos de la administración pública, lo que podría implicar el uso de documentos de identidad oficiales o biometría para validar el acceso de los usuarios.

