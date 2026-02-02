María Corina Machado, dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez

La dirigente opositora María Corina Machado manifestó su disposición para reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con el objetivo de establecer un cronograma de transición política en Venezuela.

Durante una videoconferencia con medios colombianos, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó que el diálogo busca formalizar el traspaso de facultades tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

“Si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará”, declaró Machado a los diarios El Tiempo y Caracol Radio.

El escenario político tras la detención de Maduro

La postura de Machado surge en un momento de reconfiguración del poder en Caracas. Luego de que fuerzas estadunidenses capturaran al expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el país entró en un régimen de interinato encabezado por Delcy Rodríguez.

A pesar de que Machado se mantiene fuera del territorio venezolano desde diciembre de 2024, su influencia en la coalición opositora persiste. Su salida a Oslo para recibir el galardón internacional marcó un punto de inflexión en su estrategia de incidencia exterior.

Fuentes cercanas a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) señalan que el objetivo primordial es el reconocimiento de los resultados de los comicios de julio de 2024, en los cuales la oposición sostiene que obtuvo la victoria.

Relación con Washington y el factor Trump

La relación entre Machado y el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha transitado por periodos de tensión. Inicialmente, el mandatario estadounidense cuestionó la capacidad de la dirigente para asumir la jefatura del Estado.

No obstante, tras la entrega simbólica de la medalla del Nobel de la Paz por parte de Machado a Trump a mediados de enero, la narrativa de la Casa Blanca ha moderado sus críticas, enfocándose ahora en la estabilidad del suministro de petróleo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reiterado que cualquier solución al conflicto venezolano debe pasar por la liberación de los presos políticos y la participación de las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden institucional.

Desafíos para la transición

La propuesta de un cronograma de transición enfrenta obstáculos técnicos y políticos. Delcy Rodríguez, hasta el momento, no ha emitido una respuesta oficial sobre la posibilidad de un encuentro directo con su principal adversaria política.

La comunidad internacional, incluyendo a los gobiernos de Colombia y Brasil, ha instado a ambas partes a evitar un vacío de poder que profundice la crisis humanitaria. Los sectores de defensa venezolanos se mantienen bajo observación ante posibles fracturas internas.

RLO