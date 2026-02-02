Nueva York reporta 13 muertes por hipotermia tras once días de intenso frío

Nueva York registró 13 muertes relacionadas con hipotermia al cumplirse este lunes el undécimo día consecutivo con temperaturas bajo cero, declaró el alcalde Zohran Mamadani.

La hipotermia "jugó un papel" en 13 de las 16 muertes de neoyorquinos durante este periodo de frío intenso, afirmó Mamadani en rueda de prensa. Tres de los casos fueron considerados sobredosis de drogas.

Ninguna de estas personas dormía en la calle al momento de su muerte, añadió el alcalde. Algunas habían tenido contacto previo con los servicios de albergues de emergencia.

Mamdani indicó que la ciudad activó centros de acogida de emergencia y una flota de 20 vehículos con personal sanitario.

Hasta esta mañana, hemos logrado más de 930 derivaciones a albergues y refugios seguros. También hemos trasladado de manera involuntaria a 18 neoyorquinos que fueron considerados un peligro para sí mismos o para otros", señaló.

Entre 2005 y 2021, Nueva York registró entre nueve y 27 muertes relacionadas con el frío por año, según estadísticas oficiales. Esa cifra subió a 34 en 2021 y a 54 en 2022.

El contralor financiero de la ciudad, Mark Levine, estimó que hay "decenas de miles" de neoyorquinos sin hogar, "en su mayoría familias con niños".

Afirmó que "casi el 95%" reside en albergues municipales.

En agosto de 2021, estos refugios albergaban a 44 mil 586 personas, "la población diaria más baja en casi una década", señaló. Esta cifra aumentó de 22 mil 955 a 62 mil 679 personas entre enero de 2000 y enero de 2020.

«pev»