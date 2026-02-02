La Capilla Sixtina inicia limpieza profunda del Juicio Final tras 30 años sin restauración

A veces, incluso Dios necesita un pequeño cambio de imagen.

El Juicio Final de Miguel Ángel, la obra maestra del Renacimiento ubicada en la Capilla Sixtina del Vaticano, está siendo sometida a su primera restauración en 30 años. Pintado entre 1536 y 1541, este fresco de 180 metros cuadrados representa la Segunda Venida de Jesús y su juicio sobre la humanidad.

Restauración para recuperar los colores originales

Durante tres meses, expertos trabajarán para eliminar las partículas acumuladas durante décadas que han oscurecido los colores originales, informó el Vaticano. El jefe de la restauración, Paolo Violini, explicó que la obra está cubierta por una "neblina blanquecina generalizada" causada por micropartículas externas que redujeron los contrastes del claroscuro y uniformaron los tonos.

"La limpieza permitirá remover estos depósitos y recuperar la calidad cromática y luminosa deseada por Miguel Ángel, restaurando completamente la complejidad formal y expresiva de la obra", señaló el comunicado.

Capilla abierta con nuevas alternativas para los visitantes

Aunque la Capilla Sixtina permanecerá abierta durante la restauración, el fresco quedará cubierto por andamios. Los visitantes podrán observar una reproducción en alta definición mientras duren los trabajos. Otros frescos de la capilla, como La creación de Adán en el techo, continuarán expuestos y accesibles.

Además de ser un importante espacio de oración y turismo, la Capilla Sixtina alberga el cónclave secreto donde los cardenales católicos de todo el mundo eligen al nuevo papa. Esta restauración permite que tanto fieles como turistas disfruten de la obra con su brillo y detalle originales, preservando la majestuosidad de uno de los frescos más emblemáticos de la historia del arte.

