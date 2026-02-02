Delcy Rodríguez se reúne con enviada de EU

El gobierno venezolano dijo el lunes que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con la enviada estadunidense, Laura Dogu, en el marco de la reanudación gradual de las relaciones bilaterales, interrumpidas en 2019.

El gobierno dijo en un comunicado que el encuentro tuvo lugar en el palacio presidencial de Miraflores para abordar la agenda de trabajo entre Venezuela y Estados Unidos.

Después de la reunión, el canciller Yván Gil dijo en la televisión estatal que durante la conversación con Dogu se realizó un repaso de la "agenda común" entre ambos países, especialmente en temas energéticos, comerciales, políticos y económicos.

Abordaron transición

La jefa de la misión estadounidense en Caracas informó el lunes que abordó la "transición" en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, durante la reunión que sostuvo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En una publicación en X, la embajadora Laura Dogu indicó que presentó las fases que diseñó el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio para Venezuela "estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", escribió en español.

Maduro fue depuesto y capturado por fuerzas estadounidenses, que bombardearon la capital venezolana y regiones vecinas el pasado 3 de enero.

Nombran a exembajador como jefe de misión en EU

En tanto, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al excanciller Félix Plasencia como jefe de la representación de su país en Estados Unidos, como parte del proceso gradual de reanudación de relaciones, informó el lunes el ministro de Exteriores.

El nombramiento se da al término de una reunión de Rodríguez con la embajadora estadounidense Laura Dogu, en Caracas.

"La presidenta encargada ha designado a nuestro embajador Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante los Estados Unidos, estará instalándose con su equipo en los próximos días", informó el canciller venezolano Yván Gil en una declaración al canal VTV.

Gira de enviada por EU en Venezuela

Laura Dogu llegó el sábado 31 de enero a Venezuela, en lo que representa la reanudación oficial de relaciones entre ese país y Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro, detenido por fuerzas estadunidenses en Caracas.

Mi equipo y yo estamos listos para trabajar", escribió la diplomática en español en la cuenta X de la embajada en Caracas. Acompaña el texto dos fotos en el aeropuerto. Hasta el momento, no está claro cuánto tiempo permanecerá en el país o la agenda que cumplirá.

