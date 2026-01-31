¿Jóvenes reclutados por criminales a través de TikTok? Fiscalía de Jalisco revela modus operandi

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este sábado que tres adolescentes fueron reclutados por un grupo criminal a través de la red social TikTok. De acuerdo con las investigaciones, uno de los menores respondió a anuncios engañosos que ofrecían supuestas oportunidades laborales con atractivos beneficios económicos y acceso a vehículos, mientras que los otros dos fueron invitados directamente por una persona conocida.

Los jóvenes abandonaron sus hogares en distintas fechas, entre octubre de 2025 y enero de 2026. Primero fueron llevados a Zacatecas y posteriormente trasladados a Sinaloa, donde permanecieron varios meses privados de la libertad en un sitio de entrenamiento delictivo. Durante ese tiempo fueron sometidos a adiestramiento criminal, lo que confirma el modus operandi de organizaciones que buscan captar menores de edad para integrarlos a sus filas.

Inhabilitación de perfiles digitales

La fiscal especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, informó que se solicitó la inhabilitación del perfil desde el cual se realizó el reclutamiento. “Ordenamos mediante un oficio fundado y motivado al Ministerio Público para que inhabiliten el perfil y lo bajen, es decir, para que ya no esté activo y más juventudes lo estén viendo”, señaló.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó que las ofertas difundidas en redes sociales resultan atractivas para los jóvenes debido a las promesas de dinero y bienes materiales, lo que facilita la captación por parte de grupos delictivos.

Escape y rescate

Después de meses en cautiverio, los adolescentes lograron escapar del sitio de entrenamiento en Sinaloa y solicitar ayuda a las autoridades locales. El operativo de rescate permitió su traslado seguro de regreso a Jalisco. “La propia Vicefiscalía de aquí del estado se trasladó hasta Sinaloa para traerse a estos jóvenes y entregarlos directamente y con toda seguridad”, indicó el fiscal.

Los tres menores fueron reintegrados con sus familias en Jalisco, bajo acompañamiento institucional para garantizar su seguridad y atención psicológica.

Advertencia a padres de familia

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los padres de familia para supervisar las actividades de sus hijos en redes sociales y estar atentos ante ofertas laborales sospechosas o invitaciones de desconocidos. Este caso se suma a otros reportes de reclutamiento de menores mediante plataformas digitales y videojuegos, lo que ha sido señalado por colectivos de búsqueda como una tendencia creciente en desapariciones de adolescentes.

TikTok alcanza más de 64 millones de usuarios en México

TikTok se ha consolidado como una de las redes sociales más influyentes en México, con más de 64 millones de usuarios activos mensuales, según datos de ByteDance y reportes de consultoras digitales. La plataforma se posiciona como la segunda más utilizada en el país, solo detrás de Facebook, y supera a Instagram en alcance y tiempo de uso.

El crecimiento de TikTok en México ha sido constante. En 2023 contaba con poco más de 50 millones de usuarios, y en apenas dos años logró sumar más de 14 millones adicionales. Este aumento refleja la preferencia de los jóvenes mexicanos, especialmente del rango de 18 a 34 años, quienes concentran la mayor parte del consumo de contenido.

Los usuarios en México pasan en promedio una hora diaria en la aplicación, lo que la convierte en una de las plataformas con mayor nivel de interacción. Además, TikTok se ha convertido en un espacio clave para la difusión de música regional, corridos tumbados y tendencias culturales que rápidamente se viralizan.

Sin embargo, el crecimiento trae consigo retos, como la propagación de desinformación y la necesidad de regulación para proteger a menores de edad.