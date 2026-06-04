Petro acusa a EU de aliarse con "narcotraficantes" en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó el jueves a Estados Unidos de aliarse con "narcotrafiantes" en Colombia, luego del apoyo del mandatario Donald Trump al candidato de la ultraderecha para el balotaje.

Washington respaldó al abogado millonario Abelardo de la Espriella, que sorpresivamente encabezó la primera vuelta del domingo por encima del candidato de Petro, el senador Iván Cepeda.

En la campaña para el balotaje del 21 de junio, el opositor recibió el martes el apoyo del mandatario estadunidense, de quien se declara un admirador.

Petro aseguró que los "aliados" del "gobierno de Estados Unidos" en Colombia "vienen de la gobernanza narco paramilitar", durante una entrevista con la AFP en la casa de gobierno en Bogota.

"Son genocidas y narcotraficantes", aseveró y señaló haber estado "a punto de morir asesinado varias veces" por la persecución contra la izquierda.

Petro ha sido un duro crítico de Trump y se ha enfrentado frecuentemente con los gobiernos de derecha en la región aliados a Washington: el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast y el salvadoreño Nayib Bukele.

Lamento que figuras y gobiernos que quieran luchar contra el narcotráfico están ayudando a precisamente llevar al poder político en Colombia al crimen", afirmó el primer presidente izquierdista de la historia del país.

El candidato del partido de Petro acusa a De la Espriella de representar el "fascismo mafioso".

El abogado de 47 años ha construido su fortuna tras años de representar a figuras como paramilitares narcotraficantes, estafadores y estrellas de fútbol.

Se presenta como un empresario exitoso que hizo fortuna a través de su bufete y otras actividades comerciales como la venta de licores. Lenguaraz y desfachatado, le llueven críticas por comentarios machistas y homófobos.

Tras el espaldarazo de Trump, el jurista prometió relacionarse "como nunca antes" con Washington si es elegido presidente.

"Divide al mundo"

La histórica relación entre Estados Unidos y Colombia se tensó durante el gobierno de Petro, que se enfrentó en múltiples ocasiones con Trump en redes sociales.

Trump lo llamó "líder del narcotráfico" y le impuso sanciones financieras en medio de un repunte de la violencia en el país, el mayor productor de cocaína del mundo.

También lamentó que Trump incumpliera un supuesto acuerdo de no intervenir en las elecciones en Colombia, alcanzado durante una visita en febrero a la Casa Blanca.

Están colocando es una política ideológica que divide al mundo entre los que piensan como ellos y los que no pensamos como ellos", dijo el presidente colombiano mientras comía una barra de chocolate fabricada por campesinos que sustituyeron la coca, principal componente de la cocaína, por cacao.

En medio de la entrevista Petro mostró una serie de cuadros con cifras que según él explican cómo los narcocultivos se han reducido durante su mandato en el país.

Desmarcarse de Maduro

Cepeda, un senador de 63 años, aseguró que el respaldo de Trump a De la Espriella tenía un "tinte injerencista".

El candidato de la ultraderecha plantea fortalecer las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial y militar en Colombia.

Los colombianos decidirán en las urnas entre la continuidad de la "paz total", la política con la que el mandatario intentó negociar el desarme de todos los grupos armados, o la "mano dura" de De la Espriella con megacárceles y bombardeos.

Viejo aliado de Venezuela, Petro se desmarcó del derrocado presidente Nicolás Maduro, hoy en una prisión en Estados Unidos tras su captura en una incursión militar de Estados Unidos en Caracas.

Yo realmente conocí a (Hugo) Chávez" cuando gobernaba pero después "no volví a Venezuela. Sentí una degradación política de ese proceso", añadió.

Petro aseguró haber conversado con Maduro, tras no reconocer las elecciones de 2024 en las que se proclamó como ganador en medio de denuncias de fraude. "Se lo dije personalmente: 'Aprenda a hacer oposición como lo hemos hecho nosotros durante 50 años en Colombia'", señaló.