Ultraderecha se fortalece en Colombia: sondeo da ventaja a De la Espriella sobre Cepeda

El ultraderechista Abelardo de la Espriella parte como favorito para vencer al izquierdista Iván Cepeda en el balotaje presidencial del 21 de junio en Colombia, según una encuesta publicada el martes después de la primera vuelta.

El excéntrico abogado admirador de Donald Trump obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones del domingo y asestó un golpe a la izquierda que busca conservar el poder con el senador Cepeda.

De la Espriella, de 47 años, obtuvo el 43.7 por ciento de los votos, por encima del filósofo y defensor de derechos humanos, que consiguió el 40.9 por ciento.

Cepeda, de 63 años, había sido el favorito desde el inicio de la campaña que tuvo como gran protagonista al presidente Gustavo Petro, su aliado.

Una encuesta de la firma AtlasIntel, la primera tras los comicios, da a De la Espriella como el ganador del balotaje que se celebrará en tres semanas con el 50.3 por ciento de la intención de voto.

Cepeda cuenta con el 42.6 por ciento, según la medición publicada por la revista Semana.

La derecha tradicional en cabeza del influyente exmandatario Álvaro Uribe (2002-10) se sumó a la campaña de De la Espriella para derrotar a la izquierda.

"El Tigre", como es apodado, ganó popularidad con espectáculos de luces y fuegos artificiales, videos hechos con inteligencia artificial y constantes discursos en los que hace referencias a la mano dura contra el crimen y el patriotismo.

Cepeda en cambio optó por una campaña sobria y ahora deberá buscar el respaldo del centro para enfrentar al ultraderechista en el balotaje.

El opositor recibió este martes el respaldo del presidente estadunidense Donald Trump.

La encuesta de AtlasIntel entrevistó a 2 mil 30 personas entre el lunes y el martes en todo el país y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.