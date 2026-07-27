Muere Gunther von Hagens, el 'Doctor Muerte' que exhibía cadáveres

El anatomista alemán Gunther von Hagens, conocido internacionalmente por sus controvertidas exposiciones de cadáveres humanos plastinados y apodado durante años como el “Doctor Muerte”, falleció a los 81 años, informó este lunes el Instituto de Plastinación, organización que confirmó además que su cuerpo será preservado mediante la técnica que él mismo desarrolló y popularizó a nivel global.

A través de un comunicado, su familia y colaboradores dieron a conocer que Von Hagens murió el pasado 24 de julio de 2026, tras enfrentar una larga y grave enfermedad.

“Con profunda tristeza, su familia y el Instituto de Plastinación anuncian el fallecimiento del doctor Gunther von Hagens, inventor de la plastinación y creador de las exposiciones Body Worlds”, señaló la organización.

Gunther von Hagens pasó a la historia de la medicina por desarrollar en 1977, en la Universidad de Heidelberg, una innovadora técnica denominada plastinación, un proceso que permite conservar tejidos biológicos mediante la sustitución del agua y la grasa corporal por polímeros como silicona o resinas especiales.

Gracias a este método, órganos, músculos, nervios y estructuras anatómicas pueden mantenerse prácticamente intactos durante décadas, facilitando su estudio y exhibición.

La técnica transformó el campo de la anatomía y dio origen a las famosas exposiciones Body Worlds (Körperwelten), donde cuerpos humanos reales eran presentados en distintas posiciones para mostrar con detalle el funcionamiento interno del organismo.

En esta imagen de archivo tomada el 27 de abril de 2011, una joven aparece detrás de un cuerpo preservado por el plastinador alemán Gunther von Hagens en la exposición "Body Worlds & The Story of the Heart". AFP

Entre el reconocimiento científico y la controversia

Las muestras de Von Hagens despertaron fascinación en millones de visitantes, pero también generaron intensos debates éticos, religiosos y legales en numerosos países.

Mientras defensores de sus exposiciones argumentaban que ayudaban a comprender la anatomía humana y promovían hábitos saludables, sus detractores cuestionaban la exhibición pública de restos humanos y consideraban que se cruzaban límites morales.

La controversia acompañó al científico durante gran parte de su carrera.

En Berlín, donde inauguró una exposición permanente en 2015, autoridades locales intentaron impedir su funcionamiento bajo el argumento de que podía contravenir la legislación vigente. Sin embargo, los tribunales terminaron respaldando el proyecto.

Años después, en 2021, autoridades rusas abrieron una investigación temporal contra una de sus exposiciones en Moscú al considerar que podría vulnerar normas morales y disposiciones legales del país.

Más de 58 millones de visitantes en el mundo

Pese a las críticas, el impacto de Body Worlds fue enorme. Según datos difundidos por el Instituto de Plastinación, las exhibiciones creadas por Von Hagens fueron visitadas por más de 58 millones de personas en distintos continentes, convirtiéndose en una de las muestras científicas más concurridas de la historia moderna.

Su equipo destacó que estas exposiciones permitieron acercar el conocimiento anatómico a públicos que tradicionalmente no tenían acceso a laboratorios o facultades de medicina.

“Contribuyó a hacer accesible la anatomía al gran público”, señaló la organización, al tiempo que resaltó que su trabajo impulsó reflexiones sobre la salud, la enfermedad, los estilos de vida y la mortalidad.

De preso político en Alemania Oriental a figura de la ciencia

La vida de Gunther von Hagens también estuvo marcada por la historia de la Guerra Fría.

Nacido y criado en la entonces Alemania Oriental, fue encarcelado por intentar escapar del régimen comunista. Posteriormente logró trasladarse a Alemania Occidental, donde continuó sus estudios de Medicina y desarrolló la técnica que lo llevaría al reconocimiento internacional.

Sus colaboradores lo definieron como “un pionero, un investigador y un inventor”, además de un “pensador iconoclasta” cuya obra generó admiración y controversia en igual medida.

Fiel a la filosofía que defendió durante décadas, Von Hagens dejó instrucciones precisas para que su cuerpo fuera plastinado después de su muerte.

Su familia confirmó que cumplirá esa voluntad, convirtiendo al científico en uno de los últimos ejemplos de la técnica que revolucionó la preservación anatómica y que lo colocó en el centro de algunos de los debates más intensos sobre ciencia, ética y muerte en el siglo XXI.