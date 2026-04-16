Pete Hegseth cita Pulp Fiction como si fuera la Biblia en ceremonia religiosa del Pentágono

Una ceremonia religiosa en el Pentágono, convocada para conmemorar las operaciones militares de Estados Unidos en Irán, derivó en una inesperada polémica política. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recitó durante el acto un supuesto pasaje bíblico que en realidad coincide con el célebre monólogo de la película Pulp Fiction.

Lo ocurrido no tardó en viralizarse. Fragmentos del discurso circularon en redes sociales y medios estadounidenses, donde usuarios identificaron de inmediato la similitud con la escena protagonizada por Samuel L. Jackson en el filme dirigido por Quentin Tarantino.

El camino del aviador caído está plagado por todas partes…” recitó Hegseth durante el acto.

La intervención estaba destinada a homenajear a militares desplegados en Medio Oriente y a recordar una misión de rescate de combate. Sin embargo, la cita errorea de la película en lugar de un pasaje bíblico terminó eclipsando el objetivo de la ceremonia.

Del Pentágono a Hollywood: la cita que desató la confusión

Durante el evento, Hegseth explicó que el texto era conocido como “CSAR 25:17”, una oración utilizada por pilotos vinculados a misiones de búsqueda y rescate en combate. Según dijo, estaba inspirada en Ezequiel 25:17, un versículo bíblico del Antiguo Testamento.

Sin embargo, la versión pronunciada incluyó frases que no aparecen en la Biblia, como referencias al “aviador caído”, la “camaradería y el deber” o la línea final: “sabrás que mi indicativo es Sandy One”.

El texto bíblico real, en traducciones tradicionales, es mucho más breve y directo. En esencia habla de venganza divina contra enemigos, sin los elementos dramáticos que hicieron célebre al monólogo cinematográfico de Tarantino.

Y ejecutaré sobre ellos gran venganza con furiosas reprensiones…” dice la versión tradicional del pasaje de Ezequiel.

Especialistas recordaron además que incluso la versión usada en Pulp Fiction ya era una reinterpretación previa. Parte de ese discurso había aparecido antes en Bodyguard Kiba, una película japonesa de artes marciales de 1973, y luego fue reelaborada por Tarantino para su cinta de 1994.

Reacciones políticas y debate por el uso de la religión

El episodio encendió la discusión sobre el uso de referencias religiosas dentro de actos oficiales y discursos políticos en Washington. Aunque Hegseth no afirmó explícitamente que se tratara de un texto bíblico literal, la mención a Ezequiel y el tono ceremonial alimentaron la confusión inicial.

En redes sociales, miles de usuarios ironizaron con la escena y señalaron la mezcla entre cultura popular, simbolismo militar y religión institucional. Otros defendieron que el funcionario solo estaba compartiendo una tradición oral utilizada por pilotos estadounidenses.

La controversia llega en un momento políticamente sensible. Estados Unidos mantiene operaciones militares en Medio Oriente y el Congreso continúa dividido sobre el alcance de la intervención en Irán. En ese contexto, cualquier mensaje emitido desde el Pentágono adquiere una lectura más amplia.

Un día después, Hegseth volvió a usar referencias bíblicas al criticar a medios de comunicación durante una comparecencia pública; esta vez el secretario comparó a los periodistas con los enemigos de Jesús.

Más allá de la anécdota, el episodio muestra cómo una frase nacida entre cine, religión y cultura popular puede terminar resonando en uno de los centros de poder más importantes del mundo.