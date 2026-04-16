Una conductora de origen hispano fue interceptada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras manejaba, pero logró evitar ser detenida gracias a la llamada “tarjeta roja” (Know your rights), un recurso legal que permite a los migrantes ejercer sus derechos fundamentales.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo dos agentes del ICE detienen a la mujer en una calle transitada. Uno de ellos le habla en inglés, pero ella responde con firmeza: “No hablo inglés, disculpa, ¿no hablas español?”. El agente confirma que sí puede comunicarse en español y le solicita su identificación para verificar si es la propietaria del vehículo, alegando que el número de placas estaba vinculado a una persona presuntamente indocumentada.

La conductora cuestiona la legalidad de la detención: “¿Cometí alguna infracción para que me pares? Tú no eres policía para pararme o algo así, no me puedes parar nomás”. El agente insiste en que es funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que realiza una inspección de inmigración, advirtiendo que podría arrestarla por obstrucción si no cooperaba.

La “tarjeta roja”

En ese momento, la mujer decide leer en voz alta la tarjeta roja “Conozca sus Derechos”, un documento distribuido por organizaciones de defensa de migrantes en Estados Unidos. El texto establece que toda persona tiene derecho a guardar silencio, a no responder preguntas sin la presencia de un abogado y a exigir una orden judicial válida para cualquier detención o registro.

La conductora repite en tres ocasiones: “Yo no respondo preguntas sin mi abogado, ¿estoy detenida o me puedo ir?”. Ante esta insistencia, el agente finalmente responde: “Señora, que tenga buen día”, y se retira sin proceder a la detención.

Diversas organizaciones comunitarias destacaron que la tarjeta roja es una herramienta clave para recordar a los agentes que los derechos constitucionales aplican a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

¿Qué es la tarjeta roja?

La tarjeta roja es un recurso distribuido por organizaciones de defensa de migrantes en Estados Unidos. Su propósito es informar a las personas sobre sus derechos básicos en caso de ser interceptadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El documento, generalmente impreso en color rojo para llamar la atención, contiene frases en inglés y español que los migrantes pueden mostrar a los agentes. Entre ellas destacan:

“No hablo inglés.”

“No doy permiso para entrar a mi casa sin una orden judicial.”

“Tengo derecho a guardar silencio.”

La tarjeta roja se ha popularizado en comunidades latinas de estados como California, Texas y Arizona, donde los operativos de ICE son frecuentes. Organizaciones civiles la distribuyen en iglesias, escuelas y centros comunitarios, acompañada de talleres sobre derechos migratorios.

Para muchos migrantes, este recurso representa una forma de empoderamiento legal frente a la vulnerabilidad que enfrentan en su vida cotidiana.