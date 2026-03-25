Pentágono anuncia el despliegue de 3 mil paracaidistas a Oriente Medio

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este martes que desplegará 3 mil paracaidistas de la 82a División Aerotransportada del Ejército estadounidense a Oriente Medio, confirman funcionarios del gobierno de ese país.

Estos soldados forman parte de la Fuerza de Respuesta Inmediata de la División, uno de sus equipos de élite, que se especializa en ataques aéreos.

A solo unos días que se cumpla un mes desde que empezó el conflicto, la administración está buscando desde la semana pasada aumentar el número de tropas terrestres mientras sigue sopesando una solución diplomática. (Estados Unidos le envió a Irán una lista de 15 condiciones para dar fin a la guerra, pero recibió una negativa de Teherán).

Estos elementos militares se sumarán a los 50 mil ya activos en la región. Serán alcanzados por tropas adicionales de la Marina de Estados Unidos, quienes ya se encuentran en camino a Irán.

Hace dos semanas, el Pentágono ordenó el despliegue de un “grupo anfibio de respuesta rápida”, lo que implica el traslado de una fuerza de desembarco a bordo de una flota militar. Medios estadounidenses reportaron que se trataba de la 31a unidad expedicionaria de la Marina (MEU por sus siglas en inglés), basada en Okinawa, Japón. Se prevé que arribe a las costas del Golfo Pérsico antes de que termine la semana.

De igual manera, tres embarcaciones de la Marina de la Unión Americana zarparon de San Diego, California el viernes pasado. A bordo vienen 2 mil 200 soldados de la 11a Unidad de Expedición, quienes se suponía iban a ser desplegados hacia el Indopacífico, pero se especula que probablemente sean redirigidos a Medio Oriente.

Los efectivos de la División Aérea junto con las fuerzas marítimas desplegadas llevan a un total de 6 mil a 8 mil soldados suplementarios que serán posicionados en la proximidad de Irán.

Analistas han conjeturado sobre el propósito que servirán estas tropas adicionales. Una de las hipótesis más divulgadas es que serán movilizadas para la captura de la isla iraní de Kharg, uno de los centros estratégicos de exportación de petróleo para la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aún no ha declarado oficialmente que ordenará el despliegue de tropas directamente en suelo iraní. Pero este movimiento de equipos militares de sus bases y calendarios originales, puede según expertos ser señal de un posible despliegue a más larga escala, o por lo menos dejará más vulnerables otras posiciones estratégicas del Ejército estadounidense, en especial en el Océano Índico.