Estados Unidos envía plan de paz a Irán a través de Pakistán

Dos altos responsables en Islamabad confirmaron este miércoles a AFP que las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Irán fueron enviadas a Teherán mediante mediadores paquistaníes.

El plan, compuesto por 15 puntos, busca detener la contienda iniciada el 28 de febrero y abre la posibilidad de que Pakistán actúe como mediador, dada su relación cercana tanto con Washington como con Teherán.

El plan contempla un alto el fuego de un mes para que las autoridades iraníes estudien las demandas. Cinco de los puntos se refieren al programa nuclear iraní, otros exigen el abandono del apoyo a grupos proiraníes como Hezbolá y Hamás, y uno insiste en que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación marítima. A cambio, Irán obtendría el levantamiento de sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

Irán niega negociaciones con Estados Unidos

El Ejército iraní negó cualquier negociación con la Casa Blanca y respondió con dureza a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó: “No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado”.

El mensaje subrayó que las proclamas de Washington sobre negociaciones son falsas y que “nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”. Además, advirtió que hasta que se cumpla la “voluntad” de Irán, ninguna situación volverá a ser como antes.

Donald Trump ve optimismo en negociaciones con Irán

Trump, por su parte, se mostró optimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo, aunque reiteró que las operaciones militares contra Irán continúan “sin descanso”. El mandatario aseguró que el “regalo muy grande” recibido de Teherán en materia de hidrocarburos y el estrecho de Ormuz es una señal de que está dialogando con las personas adecuadas.

La iniciativa de Pakistán se suma a otros esfuerzos diplomáticos en la región. Qatar expresó su apoyo a los intentos de diálogo, aunque sin participar directamente, mientras que Egipto ha mantenido conversaciones con Irán, Estados Unidos, Turquía y Pakistán en los últimos días.

Con información AFP.