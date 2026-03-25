Papa León XIV viaja a Mónaco para una visita relámpago de contrastes

El papa León XIV viajará el sábado a Mónaco para una visita relámpago de un día, marcada por el contraste entre su sensibilidad social y la fastuosidad de los casinos y yates del principado católico.

El anuncio del viaje del papa estadounidense al territorio de 2 km² encajado entre el mar y la montaña, más conocido por sus exiliados fiscales que por su compromiso religioso, desconcertó a los observadores.

La visita de ocho horas, la primera de un papa al principado en la era contemporánea, pone de relieve los vínculos históricos entre los dos Estados más pequeños del mundo.

Mónaco, donde el catolicismo está inscrito en la Constitución, mantiene con la Santa Sede una relación que data de la Edad Media, y una convergencia de intereses diplomáticos que incluye el diálogo interreligioso y la preservación ambiental.

Tales coincidencias convencieron a León a aceptar la invitación del príncipe Alberto II para hacer de Mónaco el segundo destino internacional de su pontificado, y el primero de Europa, tras su elección en mayo de 2025.

El líder de los católicos tiene previsto efectuar en abril una gran gira a África.

A una semana de la Pascua, principal fiesta del calendario cristiano, la visita permitirá medir la popularidad del pontífice, más discreto que su antecesor Francisco, entre los fieles franceses.

Para Philippe Orengo, embajador de Mónaco ante la Santa Sede, este viaje histórico también se interpreta a la luz del resurgimiento del interés por la fe católica.

El papa "ha querido ver por sí mismo lo que sucede en Mónaco, donde este movimiento de renovación se funda en una fe asumida, sobre una piedad y una devoción popular inclusivas", declaró Orengo a la AFP.

"Laicidad positiva"

En las calles del principado, engalanadas con banderas amarillo y blanco del Vaticano, se instaló un amplio dispositivo —similar al del Gran Premio de Fórmula 1— con el cierre de vías, pantallas gigantes y barreras a lo largo del recorrido del "papamóvil".

La visita papal al microestado sorprende aún más porque ocurre en plena guerra de Oriente Medio, donde la situación humanitaria denunciada por León XIV parece estar en las antípodas del día a día en el principado.

Aunque los restaurantes de lujo y los autos deportivos tienen un lugar destacado, la tradición católica sigue estructurando la vida pública y principesca de Mónaco.

"Una particularidad de Mónaco es una especie de laicidad positiva, que reconoce la legítima autonomía de la esfera espiritual y la esfera temporal, y al mismo tiempo, una colaboración entre ambas. Nos hablamos, nos conocemos, nos reconocemos", explicó el vicario general, Guillaume Paris.

Cuando accedió al trono en 2005, Alberto II se comprometió a moralizar las finanzas, y el microestado se modernizó, aunque con frecuencia se ve sacudido por escándalos.

Misa en el estadio Luis II

Tras llegar en helicóptero, una sutileza diplomática que le evita aterrizar en suelo francés, León XIV será recibido con honores por la mañana en el Palacio del Príncipe, residencia oficial de la dinastía Grimaldi desde el siglo XIII.

Se reunirá en privado con Alberto II, a quien recibió en enero en el Vaticano. Ambos comparten la preocupación por el medioambiente y la pasión por el deporte. León, de 70 años, practica la natación y el tenis.

Después del encuentro habrá un saludo desde el balcón, tras el cual el papa se dirigirá a la catedral de la Inmaculada Concepción, para encontrarse con la comunidad católica y pronunciar una homilía.

A las 11:45, León pronunciará un discurso frente a jóvenes y catecúmenos -adultos que se preparan para el bautismo, cuyo número viene en aumento- en la explanada de la iglesia de Santa Devota, dedicada a la santa patrona de Mónaco.

El punto culminante ocurrirá a las 15:30 en el estadio Luis II, donde se esperan 15.000 personas para una misa al aire libre. Todas las entradas fueron reservadas en pocos días.