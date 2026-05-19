Estados Unidos emite alerta máxima para no viajar a Sudán del Sur y Uganda por ébola

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el martes una advertencia contundente para sus ciudadanos: evitar viajar a la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur y Uganda debido al brote de ébola que afecta a la región. La alerta se fijó en el nivel más alto “Nivel 4: No viajar” y se recomendó además reconsiderar desplazamientos a Ruanda.

La medida se anunció un día después de que las autoridades estadounidenses reforzaran los controles en aeropuertos para pasajeros procedentes de las zonas afectadas y suspendieran temporalmente ciertos trámites de visado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguraron que el riesgo para Estados Unidos sigue siendo bajo, aunque trabajan en la evacuación de un médico estadounidense infectado en la RDC y de otras seis personas que serán monitoreadas. Alemania confirmó estar preparada para recibir al médico enfermo.

Personal sanitario de la OMS refuerza medidas de prevención ante la propagación del virus Bundibugyo. REUTERS

Según los CDC, quienes no posean pasaporte estadounidense y hayan estado en Uganda, la RDC o Sudán del Sur en los últimos 21 días tendrán restringida la entrada al país. Al mismo tiempo, se intensifican los esfuerzos para apoyar a la RDC con asistencia técnica especializada.

Hasta ahora, ninguna vacuna ni tratamiento ha demostrado eficacia contra la cepa Bundibugyo, responsable del brote actual. En medio de la crisis, surgieron preguntas sobre si los recortes presupuestarios a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han limitado la capacidad de vigilancia y respuesta. Los CDC subrayaron que colaboran con socios internacionales, mientras que el Departamento de Estado anunció la movilización de 13 millones de dólares en ayuda.

El presidente Donald Trump expresó su “preocupación” por la situación, aunque señaló que, según su entendimiento, el brote “por ahora está confinado a África”. En los últimos 50 años, se estima que el ébola ha causado unas 15.000 muertes en el continente, con tasas de letalidad que pueden alcanzar hasta el 90%.

Síntomas del ébola

El virus del ébola es una enfermedad grave que afecta a humanos y primates, caracterizada por una evolución rápida y una alta tasa de mortalidad. Reconocer sus síntomas es fundamental para la detección temprana y el control de brotes.

El virus del Ébola Especial

Durante los primeros días tras la infección, los signos suelen confundirse con otras enfermedades comunes como la gripe o la malaria. Los más frecuentes son:

Fiebre alta que aparece de forma repentina.

que aparece de forma repentina. Dolor de cabeza intenso.

intenso. Dolores musculares y articulares.

y articulares. Dolor de garganta persistente.

persistente. Fatiga extrema y debilidad generalizada.

y debilidad generalizada. Pérdida de apetito .

Estos síntomas suelen aparecer entre 2 y 21 días después del contagio, siendo el promedio alrededor de una semana.

Si la enfermedad progresa, los pacientes pueden presentar complicaciones graves que ponen en riesgo la vida:

Vómitos y diarrea , a veces con sangre.

Dolor abdominal intenso.

Erupciones cutáneas .

. Ojos rojos y signos de irritación ocular.

y signos de irritación ocular. Hemorragias internas y externas (sangrado nasal, gingival o en vómito/heces).

internas y externas (sangrado nasal, gingival o en vómito/heces). Insuficiencia renal y hepática .

. Alteraciones neurológicas como

confusión, irritabilidad o agresividad.

Con información de AFP.