En Tierra Santa hay riesgo de que no se conmemore la Semana Santa

A siete días de que el mundo cristiano y católico conmemore la Semana Santa 2026, la Custodia de Tierra Santa admitió estar incapacitada para predecir si las celebraciones religiosas podrán llevarse a cabo en esa parte del mundo, debido a la intensa actividad bélica que obligó a cerrar por primera vez en la historia moderna la Basílica del Santo Sepulcro, tras la caída de un misil iraní a solo 400 metros de distancia.

La comunidad de frailes franciscanos responsable de la Custodia de Tierra Santa reportó que mantiene comunicación continua con las autoridades de la zona a fin de establecer lo que vendrá para los próximos días; los mismos religiosos indicaron que una vez que se tome la determinación respecto a lo que sucederá a partir del domingo 29 de marzo cuando inicia la Semana Santa, se hará del conocimiento público.

Al presente, no es posible hacer predicciones sobre las celebraciones de la Semana Santa. La Custodia de Tierra Santa mantiene un diálogo constante con las autoridades competentes y con las demás Iglesias responsables del Santo Sepulcro. Tan pronto como se disponga de indicaciones claras sobre las celebraciones, se emitirán comunicados oficiales a través de los canales institucionales" subrayó el comunicado oficial de la Custodia de Tierra Santa.

Llamado al diálogo y la paz

La comunidad de frailes encabezada por el padre Francesco Lelpo admitió que se trata de momentos de prueba para el mundo en los que "los caminos del diálogo, la diplomacia y la acción política responsable serán los únicos capaces de construir una paz justa y duradera".

Pese que se resolvió cerrar el acceso al Santo Sepulcro por seguridad de los fieles, la Custodia de Tierra Santa - compuesta por más de 300 sacerdotes de más de 50 distintas nacionalidades -, aseguró que la actividad de los franciscanos que se encuentran en el Santo Sepulcro nunca ha sido interrumpida así como tampoco su reglamento (Status Quo).

La comunidad de frailes franciscanos presentes en el Santo Sepulcro nunca ha cesado, ni de día ni de noche, de celebrar las liturgias, los ritos, las procesiones diarias y las oraciones litúrgicas previstas, de acuerdo con las provisiones del Status Quo . Incluso durante estos días, si bien el acceso a la Basílica está restringido a los fieles por motivos de seguridad, la oración continúa ininterrumpidamente en los Santos Lugares" aclararon.

La Custodia de Tierra Santa fue fundada por San Francisco de Asís hace ya más de 800 años y tiene presencia en países como Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Chipre y Rodas.

Se encarga de cuidar más de 70 lugares considerados santos y se encuentra a cargo de 17 escuelas en Israel y Palestina, atiende a los peregrinos y oferta puestos de trabajo en distintas instituciones y talleres.

En Tierra Santa hay riesgo de que no se conmemore la Semana Santa. AFP

Exige el Papa acabar con la guerra en Medio Oriente

Este domingo después de pronunciar el Ángelus el Papa León XIV compartió su tristeza por las acciones violentas y de guerra que se viven en esa parte del planeta.

Dijo que todas las hostilidades "hieren a "toda la humanidad y son un escándalo", por lo que no es posible permanecer en silencio frente a los que sufren tantas personas indefensas.

Sigo con tristeza la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo devastadas por la guerra y la violencia. No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas, víctimas de estos conflictos. Lo que las hiere a ellas, lacera a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocados por estas guerras ¡son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios! Renuevo mi vehemente llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz basados en el diálogo sincero y en el respeto a la dignidad de cada persona humana" expresó el Papa.

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