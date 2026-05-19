Estadounidense da positivo a ébola tras viajar al Congo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron el lunes que un ciudadano estadounidense se contagió de ébola mientras trabajaba en la República Democrática del Congo (RDC).

Según Satish Pillai, responsable de la respuesta al brote en los CDC, el paciente presentó síntomas durante el fin de semana y dio positivo el domingo por la noche. Actualmente se coordinan gestiones para trasladarlo a Alemania y recibir tratamiento especializado.

El virus del Ébola Especial

El viernes pasado se declaró oficialmente un brote de ébola en la RDC. Aunque aún se evalúa su alcance, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una emergencia sanitaria internacional debido al rápido aumento de víctimas. El virus, que provoca fiebre hemorrágica altamente contagiosa, ha causado más de 15 mil muertes en África en los últimos 50 años.

Las autoridades congoleñas han reportado hasta ahora 91 muertes y alrededor de 350 casos sospechosos, principalmente en personas de entre 20 y 39 años, de las cuales más del 60% son mujeres. Los análisis de laboratorio siguen siendo limitados, por lo que gran parte de los datos provienen de casos sospechosos.

El epicentro se ubica en la provincia de Ituri, al noreste del país, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. La región, rica en oro y marcada por la violencia de grupos armados, presenta dificultades de acceso que complican la respuesta sanitaria.

La OMS confirmó dos muertes en Uganda de personas que habían viajado desde la RDC, aunque no se han detectado focos locales.

Riesgos y medidas

La agencia Africa CDC advierte que el riesgo de propagación hacia los países vecinos de África Oriental es elevado. En respuesta, la OMS activó su segundo nivel más alto de alerta internacional.

La cepa responsable del brote es Bundibugyo, para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico. Las medidas de control se centran en la prevención y en la detección temprana de casos para limitar contagios.

Las vacunas disponibles contra el ébola solo protegen frente a la variante Zaire, responsable de las epidemias más graves. Bundibugyo, en cambio, solo había causado dos brotes previos: en Uganda (2007) y en la RDC (2012), con tasas de mortalidad entre el 30% y el 50%.