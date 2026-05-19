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Estados Unidos exige a países aliados unirse contra el Cártel de Sinaloa e Irán

Estados Unidos instó a sus aliados europeos a intensificar sanciones y medidas contra redes financieras vinculadas a Irán y al Cártel de Sinaloa. 

Por: Eridani Salazar

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Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, durante la conferencia en París sobre financiación del terrorismo.REUTERS

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hizo un llamado a los aliados de Washington para actuar con “firmeza” frente a diversas formas de terrorismo, desde las vinculadas a Irán hasta las del Cártel de Sinaloa. 

Durante la quinta conferencia internacional sobre financiación del terrorismo, celebrada en París, instó a los socios europeos a intensificar las medidas contra redes financieras y empresas fachada relacionadas con Teherán.

Bessent pidió a los países europeos que se unan a Estados Unidos en la designación de financiadores, el cierre de sucursales bancarias y el desmantelamiento de estructuras que, según dijo, sostienen el “terrorismo iraní”. Subrayó que la respuesta global debe ser contundente frente a actores como Hezbolá y organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa.

El funcionario lamentó que Estados Unidos parezca estar “solo” en esta lucha y exhortó a los aliados a compartir la indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los carteles de la droga y las amenazas contra vidas inocentes.

También defendió la política de sanciones económicas de Washington, asegurando que se ajusta a objetivos específicos y que debe aplicarse con plazos definidos para evitar efectos imprevistos.

Recordó las acciones de sanción contra Siria y mencionó que Estados Unidos busca guiar a Venezuela hacia la prosperidad tras años de represión. Además, anunció que se apoyará a las instituciones financieras para detectar esquemas sofisticados de evasión de sanciones vinculadas al terrorismo.

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