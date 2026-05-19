Cruzaron por túneles de drenaje a EU; hay 19 mexicanos detenidos, 3 eran menores

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó sobre la detención de 19 ciudadanos mexicanos que intentaban ingresar de manera irregular a territorio estadounidense utilizando el sistema de drenaje ubicado en la frontera entre México y California, una vía clandestina que en años recientes ha sido empleada por traficantes de personas y redes de cruce ilegal.

Entre los arrestados había tres menores de edad no acompañados y dos hombres con antecedentes por delitos relacionados con narcotráfico y deportaciones previas en Estados Unidos.

El operativo ocurrió en la zona fronteriza de San Diego y fue detectado mediante sistemas de vigilancia remota instalados en los accesos subterráneos cercanos a la línea divisoria.

Así detectaron el cruce clandestino por el alcantarillado

De acuerdo con el reporte oficial del CBP, la movilización se registró el pasado 4 de mayo alrededor de las 22:40 horas, cuando agentes fronterizos observaron actividad sospechosa cerca de los túneles de drenaje.

Las autoridades estadounidenses señalaron que los elementos se trasladaron inmediatamente hacia la zona y encontraron a un grupo de personas desplazándose por el sistema de alcantarillado con el objetivo de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

Los agentes acudieron al lugar y se encontraron con un grupo que intentaba entrar irregularmente a Estados Unidos a través del sistema de túneles”, indicó la dependencia en su comunicado.

La infraestructura subterránea utilizada conecta distintos canales de drenaje que desembocan cerca de áreas urbanas fronterizas y ha sido identificada en otras ocasiones como ruta de tráfico de migrantes.

Detenidos por CBP con antecedentes. CBP

Dos con antecedentes por metanfetamina y deportación

Entre las personas arrestadas destacaban Raudel Carrillo Padilla, de 35 años, e Ivan Carrillo Padilla, de 31, quienes ya habían sido deportados anteriormente de territorio estadounidense.

Según información difundida por las autoridades, ambos fueron condenados en 2017 por delitos relacionados con posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en Yreka.

Además, Ivan Carrillo Padilla había sido nuevamente detenido en 2019 durante un operativo antidrogas realizado en Eugene, tras lo cual volvió a ser deportado.

El CBP no precisó si el resto de los detenidos contaba con antecedentes penales o procedimientos migratorios previos, aunque confirmó que todos quedaron bajo custodia federal para el inicio de los procesos correspondientes.

Tres menores viajaban solos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue la presencia de tres menores de edad que viajaban sin familiares o tutores legales.

El grupo completo —16 adultos y tres menores— fue trasladado posteriormente a la estación migratoria de Chula Vista, donde continúan los procedimientos administrativos y de verificación migratoria.

La legislación estadounidense establece protocolos diferenciados para menores no acompañados, especialmente cuando se detectan riesgos relacionados con tráfico de personas o explotación de migrantes.

Túneles y drenajes: una ruta recurrente

Tras la detención, intervino el equipo especializado en túneles del sector de San Diego para inspeccionar el sistema de drenaje y descartar la presencia de más personas ocultas en el interior.

Autoridades estadounidenses señalaron que este tipo de infraestructura es utilizada frecuentemente por redes de tráfico de personas debido a que permite movimientos discretos lejos de los puntos tradicionales de vigilancia fronteriza.

En los últimos años, las agencias de seguridad han incrementado el uso de cámaras térmicas, sensores y videovigilancia remota para detectar desplazamientos en túneles, alcantarillas y pasos clandestinos en la frontera entre México y Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reiteró que continuará reforzando los operativos de vigilancia tecnológica y patrullajes en la región fronteriza de California para detectar intentos de ingreso irregular.

Las autoridades también señalaron que los sistemas de drenaje y túneles representan riesgos importantes para las personas migrantes debido a las condiciones de encierro, falta de ventilación y posibles inundaciones repentinas.

El caso vuelve a evidenciar cómo las rutas de cruce irregular evolucionan frente al endurecimiento de los controles migratorios en la frontera sur de Estados Unidos.

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