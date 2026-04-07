El Papa critica la amenaza de Trump de eliminar a toda la civilización iraní: “Es inaceptable”

El Papa León XIV calificó este martes de “inaceptable” la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar a toda la civilización iraní, en medio de la creciente tensión por el conflicto en Medio Oriente y el control del estrecho de Ormuz.

Las declaraciones del pontífice se produjeron horas después de que el mandatario estadounidense advirtiera que “esta noche morirá toda una civilización” si Irán no cumplía con el plazo fijado por Washington. La afirmación generó reacciones inmediatas en la comunidad internacional y elevó la preocupación por una posible escalada del conflicto.

Papa condena amenaza de Trump

La condena del Papa León a un ataque masivo a Irán por parte de Estados Unidos e Israel se suma a una larga lista de políticos y organizaciones que critican la inavsión a este país, así como los métodos utilizados hasta ahora, que han dejado miles de civiles muertos.

Hoy (...) se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Ciertamente hay cuestiones de derecho internacional, pero mucho más que eso, se trata de una cuestión moral”.

En las últimas semanas, el Papa León a subido el tono de sus criticas a la política militar de Estados Unidos. REUTERS

El papa realizó estas declaraciones ante periodistas mientras salía de su residencia de Castel Gandolfo, en Italia, rumbo al Vaticano. Se trata de una intervención poco habitual, ya que el líder de la Iglesia católica rara vez responde de manera directa a declaraciones de líderes políticos.

Hoy, como todos sabemos, se produjo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es verdaderamente inaceptable”

El Papa , que encabeza a más de mil 400 millones de católicos en el mundo, ha intensificado en las últimas semanas sus críticas a la guerra en la región. En ese contexto, reiteró que, más allá de los aspectos legales, la situación plantea un dilema ético de alcance global.

Además de su condena, León XIV hizo un llamado a la ciudadanía internacional para involucrarse activamente en la búsqueda de una solución pacífica. Exhortó a que las personas contacten a sus representantes políticos para exigir acciones que contribuyan a frenar la violencia.

“La gente quiere la paz”.

“Invito a los ciudadanos de todos los países involucrados a contactar a las autoridades -líderes políticos, congresistas- para pedirles que trabajen por la paz”

El papa también advirtió sobre las consecuencias humanitarias del conflicto, al subrayar la situación de los sectores más vulnerables.

Recordar especialmente a los niños inocentes, a los ancianos, a los enfermos, a tantas personas que ya han sido o serán víctimas de esta guerra”.

Esta declaración recordó uno de los primeros bombardeos estadounidenses a una escuela primaria femenina de Irán el pasado 28 de febrero, donde murieron más de 175 personas, en su mayoría niñas.

En su mensaje, el líder religioso insistió en que los ataques contra la infraestructura civil violan normas fundamentales del derecho internacional y agravan el impacto del conflicto en la población.

Las declaraciones del pontífice se producen en un contexto de creciente presión diplomática, mientras diversos actores internacionales buscan evitar una escalada mayor en la región. El posicionamiento del Vaticano refuerza los llamados globales a la contención y a la búsqueda de soluciones negociadas frente a un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Con información de AFP y Reuters.