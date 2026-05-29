¡Histórico! Astronautas chinos regresan a la Tierra tras misión de 210 días en la estación Tiangong

Tres astronautas chinos regresaron con éxito a la Tierra tras completar una misión histórica a bordo de la estación espacial Tiangong, consolidando un nuevo récord para el programa espacial del país asiático y acercando a China a sus ambiciosos planes de exploración lunar.

La cápsula de retorno aterrizó este viernes en el campo de Dongfeng, en la región de Mongolia Interior, poniendo fin a una estancia de 210 días en órbita de la tripulación de la misión Shenzhou-21, integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang.

Tras la apertura de la escotilla, equipos médicos confirmaron que los tres astronautas se encontraban en buen estado de salud después de permanecer casi siete meses en el espacio.

La misión no habría sido posible sin el cuidado y el apoyo de nuestras familias y compañeros, así como el respaldo de quienes participaron en este proyecto”, expresó Zhang Lu tras abandonar la cápsula.

El regreso estuvo marcado por una circunstancia poco habitual. Los astronautas no volvieron a bordo de la nave con la que despegaron originalmente, ya que la cápsula asignada a la misión quedó inhabilitada para un descenso seguro tras detectarse microfisuras en una de sus ventanas, presuntamente provocadas por el impacto de basura espacial.

Zhang Lu se convirtió en el astronauta chino con más caminatas espaciales registradas. Especial.

Ante esta situación, China lanzó de emergencia otra nave para garantizar el retorno seguro de la tripulación, mientras la estación Tiangong continuó operando sin contratiempos.

Tiangong fortalece el camino de China hacia la Luna

Durante los 210 días que permanecieron en órbita, los astronautas desarrollaron una intensa agenda científica enfocada en investigaciones sobre biología espacial, comportamiento del cuerpo humano en microgravedad y estudios de física avanzada.

Además, realizaron tres caminatas espaciales para tareas de mantenimiento y actualización de sistemas de la estación.

Uno de los mayores logros individuales correspondió al comandante Zhang Lu, quien acumuló siete caminatas espaciales a lo largo de su carrera, convirtiéndose en el astronauta chino con más actividades extravehiculares registradas hasta la fecha.

La misión también permitió transferir suministros, procesar experimentos científicos y preparar la llegada de la nueva tripulación de relevo, que permanece actualmente en la estación orbital.

La estación espacial Tiangong continúa ampliando sus capacidades científicas y operativas. Especial.

Espero que la industria aeroespacial china continúe prosperando y que cada misión tenga éxito y sea segura”, declaró Zhang Lu.

La estación Tiangong, cuyo nombre significa “Palacio Celestial”, representa uno de los proyectos estratégicos más importantes para Pekín. Diseñada para operar durante al menos una década, la plataforma espacial se ha convertido en el principal laboratorio orbital de China y podría adquirir una relevancia aún mayor cuando concluya la operación de la Estación Espacial Internacional hacia el final de esta década.

China acelera la carrera espacial frente a Estados Unidos

El éxito de Shenzhou-21 se produce en medio de la creciente competencia tecnológica y espacial entre China y Estados Unidos.

La construcción de Tiangong fue impulsada después de que China quedara excluida de la Estación Espacial Internacional debido a restricciones impuestas por Washington relacionadas con temas de seguridad nacional.

Desde entonces, el programa espacial chino ha avanzado de manera acelerada mediante proyectos como las misiones lunares Chang’e, el desarrollo de cohetes de nueva generación y la preparación de un alunizaje tripulado antes de 2030.

El programa espacial chino busca realizar un alunizaje tripulado antes de 2030. Especial.

La nueva misión Shenzhou-23, que llegó recientemente a la estación espacial, continuará ampliando las capacidades de Tiangong y servirá como plataforma para futuras pruebas orientadas a la exploración de la Luna.

Mientras la NASA mantiene sus planes para regresar astronautas al satélite natural durante los próximos años, China busca consolidar una presencia permanente en el espacio y posicionarse como una de las principales potencias en la nueva era de la exploración espacial.