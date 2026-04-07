Irán asegura estar preparado para “todos los escenarios” ante amenazas de Trump

El primer vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, afirmó este martes que el país está preparado para enfrentar cualquier posibilidad en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel. La declaración llega tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que podría “aniquilar una civilización entera” si Teherán no cumple con su ultimátum sobre el estrecho de Ormuz.

En un mensaje difundido en la red X, Aref señaló: “La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios. Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia”.

Las palabras del vicepresidente se producen en un momento de máxima tensión regional, marcado por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y las advertencias de Washington de responder con fuerza si no se restablece la libre circulación en la vía marítima.

El estrecho, considerado uno de los puntos más estratégicos del planeta, concentra cerca de un tercio del tránsito mundial de petróleo y su cierre ha generado alarma en los mercados energéticos internacionales.

Presidente de Irán afirma que millones están dispuestos a morir por su país

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró este martes que más de 14 millones de iraníes se han inscrito para “sacrificar sus vidas en defensa del país persa”. En un mensaje publicado en la red X, el mandatario escribió: “Hasta ahora, más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito para sacrificar sus vidas en defensa del país persa. Yo también he estado, estoy y seguiré estando dispuesto a dar mi vida por Irán”.

La declaración se produce en un contexto de máxima tensión, después de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que “esta noche morirá toda una civilización” si Teherán no cumple con el ultimátum para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El ultimátum de Trump

Trump fijó como plazo las 20:00 horas de Washington para que Irán desbloquee el paso marítimo, vital para el comercio mundial de petróleo y mercancías. El cierre del estrecho fue una represalia de Teherán por la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

El mandatario estadounidense afirmó que el objetivo es poner fin a “47 años de extorsión, corrupción y muerte”, en referencia al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica en 1979.

Con información de AFP.