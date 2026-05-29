Israel intensifica invasión al Líbano; bombardeos dejan 12 muertos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas de su país se adentraron más en Líbano a la par de intensos bombardeos, en un momento en que ambos países mantienen en Washington conversaciones militares calificadas de "productivas" por Estados Unidos.

Israel ordenó la evacuación de aldeas y continuó sus ataques contra más de 30 localidades en el sur, algunas cercanas a la milenaria ciudad de Tiro, al afirmar que su objetivo era el grupo proiraní Hezbolá.

Estos ataques causaron 11 muertos en tres localidades de la región de Tiro, entre ellos un socorrista y un ciudadano sirio, y dejaron otros ocho heridos, incluido otro rescatista, según el Ministerio de Salud.

Esto eleva a por lo menos 121 el número de trabajadores de emergencia muertos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo.

Por su parte, Hezbolá reivindicó varios ataques contra objetivos militares en Israel, cerca de la frontera con Líbano.

En una serie de comunicados, el movimiento islamista afirmó haber atacado con drones a soldados cerca de una localidad del norte de Israel, un campamento militar en Galilea y un cuartel.

También ha declarado que ataca a las tropas israelíes que intentan avanzar en la región de la fortaleza medieval de Beaufort, cerca de la ciudad libanesa de Nabatiye.

Estos enfrentamientos se produjeron mientras que en Washington, responsables militares israelíes y libaneses celebraban unas reuniones calificadas de "productivas" por el Pentágono.

Hoy en el Pentágono recibí a delegaciones militares de Israel y Líbano para la vía de seguridad que respalda las conversaciones de paz en curso entre sus dos países", afirmó en la red social X el número dos del Departamento de Defensa, Elbridge Colby.

Israel y Líbano, oficialmente en guerra desde hace décadas, iniciaron conversaciones directas en abril, y se espera una cuarta ronda la próxima semana en Washington, tras la reunión del viernes en el Pentágono.

"Es muy difícil"

Hezbolá se opone a estas conversaciones y su bloque parlamentario volvió a pedir el jueves a Líbano que se retire de ellas.

El viernes, cientos de personas acudieron en masa a los barrios de la ciudad vieja de Tiro, un pequeño enclave que se ha librado de las advertencias israelíes, y muchos durmieron en sus autos o en tiendas de campaña, según los corresponsales de la AFP.

Desde el inicio de la guerra, los ataques israelíes han matado en Líbano a 3 mil 355 personas y han provocado más de un millón de desplazados, según las autoridades.

Solo en la última semana, 15 niños han muerto y 62 han resultado heridos, según Unicef.

Desdeque el 17 de abril comenzó un alto el fuego, que nunca se ha respetado, 55 niños han fallecido en los bombardeos, de un total de 608 personas muertas registradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Paso esencial"

Israel ha intensificado en los últimos días su invasión terrestre y aérea y afirma considerar gran parte del sur de Líbano como una "zona de combate".

Durante una visita al norte de Israel para reunirse con soldados cerca de la frontera, el primer ministro Netanyahu elogió el avance de su ejército en sectores estratégicos.

Afirmó que el ejército había "cruzado el Litani", un río situado a unos 30 kilómetros de la frontera.

En Marjayoun, cerca de la línea de demarcación, los habitantes recibieron mensajes en sus teléfonos el jueves por la noche del ejército israelí, ordenándoles permanecer dentro del perímetro de esa ciudad de mayoría cristiana, mientras las tropas avanzan hacia la aldea vecina de Debbine.

Un corresponsal de la AFP vio tanques israelíes en la carretera entre ambas localidades.

En una llamada, el presidente libanés, Joseph Aoun, le recalcó al jefe de la diplomacia estadunidense, Marco Rubio, que una tregua era "un primer paso esencial" para cualquier avance en las negociaciones.

En un comunicado aparte, el Departamento de Estado indicó que Rubio había "elogiado el coraje y la visión del presidente Aoun al impulsar negociaciones directas con Israel" y reafirmó que Hezbolá es "enteramente responsable de los combates en curso".

Beirut "hará hincapié en la necesidad de un alto el fuego y presentará el plan del ejército para un monopolio estatal de las armas y la extensión de la autoridad del Estado a todo el país", indicó, por su parte, una fuente militar a la AFP.

Con información de AFP.