Tribunal ordena quitar nombre de Trump del Kennedy Center

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá quitar su nombre del centro cultural Kennedy Center, ordenó ayer un tribunal de ese país.

El Tribunal ha concluido que la Junta se extralimitó en sus facultades legales al renombrar unilateralmente el Centro Kennedy en honor al presidente Trump”, resolvió el magistrado del caso.

Tras lo cual, el mandatario republicano anunció que trabajará con el Congreso para transferirle el control del prestigioso Kennedy Center, luego del fallo judicial.

Vamos a trabajar con el Congreso para transferir esta institución fracasada de nuevo a ellos, para que puedan decidir qué hacer con ella”, dijo Trump en una extensa publicación en su red Truth Social.

Sin embargo, el jefe de la Casa Blanca arremetió contra el juez y aseguró que se estaba lavando las manos con el “moribundo” recinto.

Este giro llega después de que un juez también ordenara suspender durante dos años el cierre de este centro cultural, decretado por el presidente estadunidense para llevar a cabo una amplia reforma.

El centro de artes escénicas, situado en el corazón de Washington DC, fue nombrado en honor del asesinado presidente demócrata John F. Kennedy.

El consejo de administración del centro, controlado por aliados del mandatario republicano, cambió en diciembre su nombre a “Trump Kennedy Center”.

El nombre Trump fue añadido poco después a la fachada del histórico edificio en letras doradas situadas por encima del de Kennedy.

Sólo el Congreso de EU puede cambiar el nombre al centro cultural

La sentencia del juez establece que sólo el Congreso tiene derecho a cambiar el nombre del centro. Además, le dio a la administración republicana 14 días para retirar el nombre de Trump de la fachada.

Desde que asumió un segundo mandato en enero de 2025, el actual mandatario estadunidense ha adoptado reiteradas medidas para poner su nombre e imagen en espacios oficiales, una ruptura con la tradición política estadunidense.

El desaparecido Instituto de la Paz de Estados Unidos fue rebautizado en honor a Trump y su rostro contempla a los transeúntes desde enormes pancartas en el exterior del Departamento de Justicia y el Departamento de Agricultura.

El gobierno de Trump también busca que su imagen esté en un billete de 250 dólares para celebrar el 250 aniversario del país desde la independencia del Imperio británico.

En otra ruptura de la tradición norteamericana, el presidente ordenó derribar el Ala Este de la Casa Blanca para dar paso a lo que él afirma será un enorme salón de baile. Incluso el mes pasado, en un tiroteo en el hotel Hilton de Washington, aludió al tema por motivos de seguridad.

Con información de AFP.

*mcam