Trump advierte que "una civilización entera morirá" este martes si Irán no acata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este martes una advertencia de alto impacto geopolítico al asegurar que “una civilización entera morirá” en Irán si el régimen no responde a su ultimátum, en un contexto de escalada militar sin precedentes en Medio Oriente.

La declaración, publicada en la red social Truth Social, se produce en paralelo a una ofensiva coordinada contra infraestructura estratégica iraní, que ya ha dejado víctimas y daños severos en múltiples regiones del país.

El mandatario estadounidense utilizó un tono inusualmente alarmante al referirse al posible desenlace del conflicto con Irán.

En su mensaje, Trump afirmó que existe la posibilidad de una destrucción total si no se alcanza un cambio en el régimen iraní, sugiriendo incluso un escenario de transformación política radical.

El presidente también reiteró críticas históricas contra el gobierno iraní, al que responsabilizó de décadas de “extorsión, corrupción y muerte”, y calificó el momento actual como “uno de los más importantes en la historia del mundo”.

Ataques impactan puntos estratégicos en Irán

Mientras se intensificaba el discurso político, diversos puntos clave del territorio iraní fueron blanco de ataques militares:

En Kashan, un bombardeo contra el puente ferroviario de Yahya Abad dejó al menos dos muertos y tres heridos, según autoridades locales citadas por la agencia oficial IRNA.

En la provincia de Qom, un puente clave para las comunicaciones fue impactado, afectando el tránsito hacia la capital, Teherán.

Al norte del país, un ataque aéreo obligó al cierre de una autopista estratégica que conecta Tabriz con Teherán, pasando por Zanjan. El impacto dañó un puente elevado crucial para el comercio regional.

Además, instalaciones energéticas y logísticas, incluyendo la isla de Kharg —principal centro de exportación de crudo—, también fueron alcanzadas, afectando la capacidad energética del país.

Trump afirmó que existe la posibilidad de una destrucción total si no se alcanza un cambio en el régimen iraní. AFP

Estrecho de Ormuz, eje de la estrategia de EU

Uno de los puntos centrales del conflicto es el control del Estrecho de Ormuz, considerado vital para el comercio global de petróleo.

Trump ha planteado que, en caso de fracasar las negociaciones indirectas con Irán —que se desarrollan a través de Pakistán—, Estados Unidos podría lanzar una operación militar para asegurar el paso marítimo.

El mandatario incluso sugirió la posibilidad de imponer peajes a buques petroleros internacionales, argumentando una supuesta victoria militar estadounidense.

Desde Washington, el vicepresidente JD Vance aseguró que Estados Unidos ha cumplido en gran medida sus objetivos militares iniciales, aunque anticipó que “habrá muchas negociaciones en las próximas horas”.

La administración estadounidense mantiene así una doble vía: presión militar intensiva y apertura a un proceso diplomático de última hora.

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