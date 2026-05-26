Operativo de Interpol en 19 países deja 8,700 arrestados y miles de armas incautadas

Un total de 3 mil 308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas de fueron incautadas en un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina, México incluido, informó ayer la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Además, un total de ocho mil 700 personas vinculadas al tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos fueron arrestadas.

“Interpol coordinó y brindó apoyo a la operación Orca XI, que se llevó a cabo del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2025 en 20 países de América Central, América del Sur y el Caribe”, expresó la agencia en un comunicado.

Los agentes también incautaron casi 200 mil cartuchos de munición, 256 mil 025 dólares en efectivo y 210 vehículos.

En la preparación de la operación, Interpol ayudó a los países participantes a analizar información policial sobre el tráfico de armas de fuego, realizar evaluaciones nacionales de las amenazas y coordinar el intercambio transfronterizo de información, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para facilitar la colaboración regional.

El despliegue de inteligencia fue ejecutado a finales de 2025. Especial

Además de México, los países participantes fueron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Las armas de fuego ilícitas alimentan otros delitos graves, coincidieron.

“El tráfico de armas de fuego en la región está estrechamente vinculado a otras formas de actividad delictiva, como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y la ciberdelincuencia”, expresó la agencia global de seguridad.

Los grupos de delincuencia organizada y las pandillas responsables de estos delitos suelen utilizar las mismas rutas de tráfico para múltiples productos ilícitos, añadió el reporte.

“La operación Orca XI puso de relieve esta conexión, ya que diez países participantes también informaron de importantes incautaciones de drogas”, expresó.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, celebró la operación y los avances en la integración en torno al crimen.

Se logró detener a 8,700 personas e incautar 56 toneladas de droga y 3,308 armas. Especial

“Las miles de armas de fuego retiradas de la circulación gracias a la operación Orca XI y las importantes cantidades de droga incautadas representan un avance real en la lucha contra la delincuencia organizada”, agregó el funcionario de origen brasileño.

Urquiza detalló que el trabajo de Interpol consiste en apoyar a los organismos encargados de la aplicación de la ley proporcionándoles la información policial, las herramientas y la coordinación que necesitan.

Por su parte, Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA expresó: “Esto es lo que se logra cuando la coordinación hemisférica y una capacidad técnica y operativa de primera categoría aúnan fuerzas: miles de armas de fuego retiradas de las calles, drogas incautadas y comunidades más seguras”, afirmó.

“La operación Orca XI demuestra que la cooperación internacional y el intercambio de información dan resultados y que nuestros marcos de seguridad deben seguir cumpliendo su función. La Organización de los Estados Americanos está dispuesta a apoyar a los Estados miembros con socios como Interpol en beneficio de las Américas”, insistió Ramdin.