SpaceX concreta acuerdo para instalar Satrlink en aviones comerciales

SpaceX concretó un nuevo acuerdo para expandir su servicio de internet satelital Starlink en la aviación comercial, ahora mediante la instalación del sistema en más de 500 aviones de fuselaje angosto de American Airlines a partir de 2027.

La aerolínea estadunidense informó que la modernización de su conectividad a bordo comenzará durante el primer trimestre de ese año y abarcará parte importante de su flota Airbus, incluyendo modelos A321XLR y A321neo. Con ello, busca ofrecer navegación de alta velocidad, streaming y comunicación en tiempo real durante los vuelos nacionales e internacionales.

La empresa que concretó el acuerdo es American Airlines, que anunció la modernización de su sistema de Wi-Fi a bordo mediante la tecnología desarrollada por SpaceX.

Starlink apuesta por transformar el internet en pleno vuelo

El sistema Starlink funciona mediante una constelación de miles de satélites ubicados en órbita terrestre baja, lo que permite reducir considerablemente la latencia y mejorar la velocidad de conexión frente a los sistemas satelitales tradicionales utilizados en la aviación.

A diferencia de otros servicios de internet aéreo, la red de Starlink puede soportar actividades de alto consumo de datos como streaming en alta definición, videojuegos en línea, videollamadas y herramientas de colaboración en tiempo real durante el trayecto.

Las aeronaves incorporarán la terminal Starlink Aero para mejorar la conectividad aérea. Especial.

Según los detalles dados a conocer por la compañía, las aeronaves incorporarán la terminal Starlink Aero, capaz de ofrecer velocidades de hasta 1 gigabit por segundo por antena, una cifra significativamente superior a muchos sistemas actualmente disponibles en vuelos comerciales.

Heather Garboden, directora de experiencia del cliente de American Airlines, afirmó que la alianza busca responder a las nuevas exigencias de conectividad de los pasajeros. La ejecutiva señaló que actualmente muchos viajeros necesitan mantenerse conectados permanentemente por trabajo, entretenimiento o comunicación personal, incluso durante vuelos de corta y mediana distancia.

La actualización tecnológica abarcará principalmente aeronaves Airbus narrowbody, incluidos los nuevos modelos A321XLR y A321neo que comenzarán a integrarse gradualmente a la flota de la aerolínea.

El acuerdo también refleja la expansión acelerada de Starlink dentro del sector aeronáutico. En los últimos años, varias aerolíneas internacionales y compañías de aviación privada han comenzado a adoptar el sistema de SpaceX ante la creciente demanda de internet más estable en el aire.

Expertos de la industria consideran que la conectividad se ha convertido en uno de los factores clave de competitividad entre aerolíneas, especialmente en rutas largas donde los pasajeros priorizan la posibilidad de trabajar o consumir contenido digital sin interrupciones.

Jason Fritch, vicepresidente de ventas empresariales de Starlink en SpaceX, aseguró que el objetivo es ofrecer una experiencia “completamente conectada de puerta a puerta”, tanto para pasajeros como para tripulaciones.

La apuesta por internet satelital de alta velocidad también ocurre en un contexto donde las aerolíneas buscan nuevas fuentes de ingresos y fidelización de clientes. Servicios premium de conectividad, membresías digitales y entretenimiento en línea forman parte de la nueva estrategia comercial de muchas compañías aéreas.

Aunque la instalación comenzará hasta 2027, el anuncio confirma que el mercado de conectividad aérea atraviesa una transformación acelerada impulsada por tecnologías espaciales y redes satelitales de nueva generación.