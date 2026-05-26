Supermercado de París cierra por invasión masiva de ratas

Un supermercado de la cadena Auchan en París terminó clausurado por autoridades sanitarias luego de que inspectores detectaran una invasión de ratas y múltiples irregularidades relacionadas con higiene y manejo de alimentos. El caso ha provocado indignación entre vecinos del distrito 19, donde el establecimiento era uno de los principales puntos de compra para familias y estudiantes.

La clausura fue ordenada por la prefectura de París desde el pasado 11 de mayo, después de que una inspección revelara lo que las autoridades describieron como una “presencia masiva y generalizada de plagas” dentro del negocio.

De acuerdo con la Dirección Departamental de Protección de la Población de París (DDPP), las ratas fueron detectadas en distintas áreas del supermercado, incluidos almacenes y zonas de almacenamiento de productos alimenticios, lo que representaba un alto riesgo sanitario para consumidores.

Ratas, mala higiene y alimentos en riesgo: así fue el cierre del supermercado

El informe oficial señala que el problema no se limitaba a una zona específica, sino que la presencia de plagas estaba extendida por diferentes espacios del establecimiento.

Las autoridades advirtieron que las condiciones encontradas podían favorecer la contaminación de alimentos con bacterias y otros patógenos capaces de provocar intoxicaciones alimentarias.

Pero el hallazgo de ratas no fue la única irregularidad detectada durante la inspección.

Los inspectores también documentaron problemas relacionados con la higiene del personal y fallas graves en los protocolos sanitarios básicos dentro del supermercado.

Entre las anomalías encontradas apareció la falta de agua caliente para el lavado de manos, una situación considerada especialmente delicada en lugares donde se manipulan alimentos frescos y productos de consumo inmediato.

El reporte también señala deficiencias en la higiene personal de algunos trabajadores y falta de conocimiento sobre procedimientos adecuados de seguridad alimentaria.

Según las autoridades, el personal no aplicaba correctamente las medidas de control para reducir riesgos sanitarios, lo que agravaba aún más la situación detectada en el establecimiento.

La prefectura advirtió que estas condiciones podían poner en peligro directo a clientes del supermercado, especialmente considerando el volumen de personas que diariamente acudían a comprar alimentos.

Vecinos ya sospechaban problemas de limpieza en el local

Tras hacerse pública la clausura, vecinos del distrito 19 compartieron testimonios que apuntan a que los problemas de limpieza no eran recientes.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el diario francés Le Parisien, algunos habitantes señalaron que el supermercado “no solía estar muy limpio”.

Otro vecino aseguró haber visto recientemente a empleados limpiando estantes con detergente en medio de la operación normal del negocio.

El caso generó todavía más preocupación debido a que el supermercado funcionaba como uno de los principales centros de abastecimiento del barrio Plateau, una zona cercana a escuelas y espacios frecuentados por estudiantes.

Habitantes de la zona señalaron que muchos jóvenes acudían diariamente a comprar botanas, refrescos, pasteles y otros alimentos después de clases.

Auchan respondió al escándalo asegurando que “toma muy en serio las deficiencias señaladas por las autoridades” y afirmó que ya implementó medidas correctivas para intentar recuperar la autorización sanitaria.

La cadena indicó que comenzó trabajos de limpieza profunda y ajustes en sus protocolos internos con la intención de aprobar una nueva inspección programada para el 20 de mayo.

El supermercado además ha cambiado de propietario varias veces durante los últimos años, situación que algunos vecinos consideran pudo influir en el deterioro progresivo del establecimiento.

El caso volvió a poner atención sobre la importancia de las inspecciones sanitarias en supermercados y comercios de alimentos, especialmente en ciudades grandes donde miles de personas dependen diariamente de estos establecimientos para abastecerse.