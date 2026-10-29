Partido de Netanyahu gana las elecciones en Israel, pero queda lejos de la mayoría parlamentaria

El partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue el más votado en las elecciones parlamentarias del martes, al conseguir 27 escaños tras el escrutinio del 100% de los votos ordinarios. No obstante, el resultado no garantiza que pueda formar un gobierno con mayoría absoluta, por lo que las negociaciones con otras fuerzas políticas serán determinantes.

La formación opositora Yashar, liderada por Gadi Eisenkot, obtuvo 21 escaños. Con estos resultados, la coalición favorable a Netanyahu reúne 53 diputados, mientras que el bloque opositor suma 48. Las dos listas árabes, en conjunto, cuentan con 19 escaños y podrían resultar decisivas para alcanzar la mayoría de 61 puestos en el Parlamento.

Aún falta contabilizar las papeletas conocidas como de “doble sobre”, correspondientes principalmente a militares, pacientes hospitalizados, diplomáticos y otros ciudadanos que votaron fuera de su centro electoral asignado.

Netanyahu necesita sumar apoyos para gobernar

La Comisión Electoral Central calcula que quedan entre 430 mil y 480 mil votos especiales por revisar. El resultado de este recuento podría modificar la distribución de escaños, aunque, con las cifras disponibles, el bloque de Netanyahu necesita ocho diputados adicionales para alcanzar la mayoría absoluta.

Por su parte, la alianza opositora encabezada por Eisenkot requiere sumar otros 13 escaños para llegar a los 61 necesarios. De esta manera, ninguno de los dos bloques cuenta actualmente con los apoyos suficientes para gobernar por sí solo.

Las fuerzas árabes adquieren relevancia en este escenario debido a que sus representantes podrían influir en la conformación del próximo Ejecutivo. Otra posibilidad sería que alguno de los bloques consiguiera el respaldo de diputados pertenecientes al sector contrario.

Investigan denuncias sobre posibles irregularidades

En paralelo al recuento, el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, solicitó al director del Shin Bet, David Zini, investigar denuncias sobre una posible injerencia extranjera durante los comicios.

La petición se produjo después de que el Likud, partido de Netanyahu, denunciara presuntas irregularidades, entre ellas la existencia de miles de sobres que supuestamente contenían dinero en efectivo junto con papeletas del partido árabe Raam.

Sin embargo, el director de la Comisión Electoral Central, Dean Livne, defendió la validez del proceso y afirmó que no tienen fundamento las acusaciones sobre una vulneración sistemática de la integridad electoral. La Policía israelí también rechazó los señalamientos del Likud.

Hasta el momento, las denuncias no han sido acreditadas y la solicitud de investigación busca esclarecer si existen elementos que sustenten las sospechas.

Herzog iniciará consultas para formar gobierno

El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibirá los resultados oficiales la próxima semana. Posteriormente, comenzará las consultas con los partidos políticos para determinar a quién encargar la formación del nuevo gobierno.

Ante la posibilidad de que las negociaciones se prolonguen, Herzog pidió a las distintas formaciones acudir al diálogo con disposición para alcanzar acuerdos y evitar que el país tenga que celebrar nuevamente elecciones.