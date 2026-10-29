EU blinda con sistemas de defensa aérea la casa de Trump en Mar-a-Lago sin aclarar si hay amenaza

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron sistemas terrestres de defensa aérea en el club Mar-a-Lago, en el condado de Palm Beach, Florida, donde el presidente Donald Trump tiene su residencia, y en sus inmediaciones, según imágenes difundidas por medios locales.

Los sistemas de misiles aparecieron a bordo de una barcaza en la vía fluvial Intracostera, cerca de Mar-a-Lago, y en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, renombrado en julio como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, informó el canal WPTV.

¿Quién ordenó el despliegue de defensas aéreas?

El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Mando Norte de Estados Unidos (Northcom) realizaron el despliegue por solicitud de otra agencia federal, de acuerdo con su portavoz.

A petición del Servicio Secreto de los Estados Unidos", explicó el portavoz de ambas instituciones a WPTV.

El portavoz no aclaró si la medida responde a una amenaza específica contra el mandatario ni cuánto tiempo permanecerán los equipos. Citó consideraciones de seguridad para no dar más detalles y remitió las preguntas al Servicio Secreto.

WPTV identificó por su cuenta sistemas Avenger, de corto alcance, que usan misiles Stinger y están diseñados para atacar aeronaves y drones que vuelan a baja altura. Algunas fuentes hablan de una barcaza y otras de varias, y ni Norad ni Northcom precisaron el número de equipos.

Esta es la última línea de defensa que eliminará la amenaza contra el presidente de Estados Unidos", dijo Dewitt Ingram, experto consultado por WPTV.

Cerco aéreo más estricto en plena campaña

Mar-a-Lago permanece bajo un estricto dispositivo desde el frustrado intento de asesinato contra Trump en septiembre de 2024 en su club de golf de Palm Beach, tras el cual las autoridades federales reforzaron la protección del presidente.

Desde enero de 2025, los pilotos de combate han interceptado más de 60 aeronaves que violaron las restricciones temporales de vuelo en la zona, informó Norad. El 24 de octubre, un F-16 interceptó una aeronave civil cerca de la propiedad, y su piloto salió del área tras establecer contacto por radio.

Norad también realizó el 14 de octubre un ejercicio de defensa aérea sobre Palm Beach con F-16 y aviones de la Patrulla Aérea Civil, para probar su respuesta ante escenarios como violaciones del espacio aéreo.

Trump encabeza este jueves un mitin en Rock Hill, Carolina del Sur, según el Comité Nacional Republicano, a menos de una semana de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

El viernes tiene programado otro acto en el Ocean Center de Daytona Beach, a unos 300 kilómetros de Palm Beach. El mandatario se traslada a su residencia en Florida algunos fines de semana.