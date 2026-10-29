Trump facilitó el traslado y refugio en Estados Unidos de Flávio Bolsonaro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y miembros de su equipo habrían facilitado la salida de Brasil del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro y su traslado a territorio estadounidense, donde podría obtener la residencia permanente, informó The New York Times, con base en fuentes del Gobierno estadounidense.

De acuerdo con el diario, el legislador se encuentra en Florida bajo un estatus migratorio temporal concedido por disposición de Trump. La publicación señaló que posteriormente podría recibir autorización para establecerse de manera permanente en Estados Unidos.

El traslado ocurrió después de que, el lunes, Bolsonaro fuera notificado de una resolución judicial que le prohibía salir de Brasil y le ordenaba entregar su pasaporte, en el contexto de una investigación por presunto lavado de dinero.

Pese a la medida, el senador, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera hacia Argentina. Desde Puerto Iguazú abordaron un avión privado que hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de llegar a Miami el miércoles.

De acuerdo con la investigación del NYT, Jason Miller, funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca, se encargó de gestionar la aeronave utilizada por la familia.

El reporte indica que se prevé que el senador solicite posteriormente la residencia permanente estadounidense, conocida como green card.

Eduardo Bolsonaro, hermano menor del senador, reside en Texas y obtuvo en julio una aprobación acelerada para su residencia permanente. Eduardo mantiene vínculos estrechos con la administración de Trump y está en contacto con Miller, el funcionario señalado por gestionar el traslado de Flávio Bolsonaro.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó al periódico que Flávio Bolsonaro y sus familiares fueron recibidos e inspeccionados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar al país, tras lo cual quedaron en libertad.

Además, un registro público del Gobierno estadounidense consultado por The New York Times sugiere que el senador presentó un pasaporte diplomático cancelado al ingresar a Estados Unidos.