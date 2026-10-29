¿Cómo chocaron los trenes de alta velocidad? España busca respuestas a la catastrofe 

España permanece de luto nacional y conmocionada por la colisión de dos trenes de alta velocidad en la que murieron al menos 69 personas este miércoles, mientras intenta explicar su segunda tragedia ferroviaria en menos de un año.

Un tren de la empresa estatal Renfe, que había partido de Madrid rumbo a Sevilla, embistió por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía unos 150 kilómetros al sur de la capital, en el término municipal de Urda.

Las autoridades regionales de Castilla-La Mancha informaron un balance provisional de 69 fallecidos, y unos 50 heridos siguen en diferentes hospitales.

Búsqueda de víctimas y familias a la espera

Desde la mañana del miércoles, algunos familiares aguardan noticias de sus seres queridos en la Casa Diocesana de Toledo, a unos 70 kilómetros del lugar del siniestro.

Me voy a quedar hasta que aparezca mi hermano", aseguró a la AFP Manuel San Emeterio, quien busca a Pepe, de 54 años, que viajaba en uno de los trenes accidentados.

Sánchez dijo que su gobierno trabaja "día y noche" para esclarecer la tragedia y reforzar la seguridad ferroviaria. AFP

"La incertidumbre es lo peor que se lleva (...). Pero creo que hay algo que lo contrarresta, que es la esperanza", agregó San Emeterio.

Los servicios de emergencia, con dos enormes grúas blancas y perros de la Guardia Civil, continúan buscando víctimas entre el amasijo de hierros en que quedaron convertidos varios vagones.

Los cuerpos de la mayoría de los fallecidos llegan a la morgue de Toledo, sin capacidad para recibir tantos cadáveres. La Unidad Militar de Emergencias (UME) levantó un anexo improvisado con carpas y cámaras frigoríficas, mientras 25 médicos forenses trabajan en las identificaciones.

"Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", consideró el rey de España, Felipe VI, tras visitar a los heridos en un hospital de Toledo.

No hay palabras para eso. Espero que es la última vez que veamos esas cosas así", lamentó Hassna, vecina de Toledo.

"En el siglo XXI, problemas informáticos y fallos de comunicación son inexplicables, es que no debería haber ocurrido", consideró Carlos León, jubilado de 65 años, quien instó al gobierno a "tomar medidas" para impedir que se repita.

La UME levantó un anexo con cámaras frigoríficas en Toledo y 25 forenses trabajan en identificar a las víctimas. AFP

Investigación y presión política antes de elecciones

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró su compromiso de determinar las causas de la colisión tras una reunión del comité de emergencia.

"Estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder", aseguró Sánchez.

A un mes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, la presión crece sobre su gobierno de izquierdas, ya cuestionado por la oposición tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz en enero, en el que murieron 46 personas.

"Los españoles necesitan respuestas", lanzó Alberto Núñez Feijóo, líder del opositor Partido Popular (PP, derecha). "Las responsabilidades políticas no pueden esperar a una investigación", añadió.

Este jueves trascendió que Fátima Báñez, ministra de Empleo en los gobiernos del PP de Mariano Rajoy (2011-2018), está entre los fallecidos.

Equipos de rescate y perros de la Guardia Civil buscan víctimas entre los vagones destrozados. AFP

El ministro de Transportes, Óscar Puente, describió el miércoles el hecho como un accidente "verdaderamente inverosímil" que habría comenzado con una avería informática en un tramo de unos 69 kilómetros, lo que obligó a detenerse a los seis trenes que circulaban por allí.

Según los primeros indicios, poco después el centro de control en Madrid dio una orden "errónea" para que el tren de Renfe reanudara la marcha a velocidad normal, lo que contraviene los protocolos, mientras el Iryo seguía detenido. El ministro calificó las circunstancias de "inexplicables".

El principal sindicato de maquinistas, SEMAF, mantuvo una jornada de huelga "en defensa de la seguridad ferroviaria", anunciada desde hace varios días. Según Renfe, 26.6 por ciento de los trabajadores afectados siguió el paro, y la red de cercanías de Madrid canceló 81 por ciento de sus servicios.