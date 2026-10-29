Londres remitirá a otros países denuncias por posesión de pornografía infantil del padre de Meghan Markle

La policía británica anunció el jueves que remitirá las denuncias sobre el padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, a las fuerzas del orden de otros países, después de que una investigación revelara que no fueron transmitidas a otras autoridades cuando se recibieron por primera vez.

Las autoridades de Filipinas anunciaron la semana pasada que investigan a Thomas Markle por acusaciones de que poseía imágenes de abusos sexuales a menores. Markle no ha sido acusado formalmente.

Él niega las acusaciones.

Mentiras repugnantes", afirmó Markle al periódico británico Daily Mail.

La semana pasada, Meghan, duquesa de Sussex, calificó la noticia de "muy angustiosa" y dijo que la policía británica le había informado de una carta con acusaciones sobre su padre en los meses posteriores a su boda con el hijo menor del rey Carlos.

La Policía Metropolitana de Londres declaró el jueves que recibió en 2019 una carta cuyo autor decía plantear inquietudes supuestamente relacionadas con la seguridad de Meghan, pero que en realidad contenía acusaciones de delitos cometidos fuera del Reino Unido.

La carta fue evaluada y, posteriormente, remitida a la oficina del duque y la duquesa de Sussex para su conocimiento. Los detalles de las acusaciones contenidas en la carta no se compartieron con otros cuerpos policiales", explicó el comandante Adam Slonecki.

El comandante Slonecki afirmó que una revisión interna llevó a remitir el asunto al organismo de control policial y que el cuerpo comparte ahora las acusaciones con las autoridades extranjeras.

"Tenemos la intención de remitir una serie de casos a los organismos policiales extranjeros pertinentes en relación con las acusaciones contenidas en la carta. Ese proceso está en marcha y se completará en los próximos días", indicó Slonecki.

Todo lo que se sabe de la investigación contra Thomas Markle

La Policía Nacional Filipina y el Departamento de Justicia participan en el caso. Según medios internacionales, el grupo de trabajo del Departamento de Justicia contra la trata y la explotación sexual infantil en línea investiga las acusaciones, de acuerdo con el subsecretario Nicholas Ty.

El secretario del Interior filipino, Jonvic Remulla, dijo que policías inspeccionaron la casa de Cebú donde vivía Markle tras el reporte de su hijo, Thomas Markle Jr., y que hallaron presunto material y una laptop, que se examina en un análisis forense.

Tendremos los resultados completos en una semana", dijo Remulla.

Filipinas tomará "acciones legales apropiadas" si hay pruebas suficientes para presentar cargos, añadió el funcionario. Markle regresó este año a Estados Unidos, según The Sun, y hasta ahora no se ha confirmado una solicitud de extradición.

Markle sostiene que cualquier material dañino en sus equipos fue puesto por otra persona y, según medios, aceptaría un examen forense. El FBI dijo que apoyará a las autoridades filipinas e investigará posibles violaciones federales, aunque no anunció acciones concretas.

Meghan afirmó en un comunicado del 23 de octubre que está "profundamente angustiada" y que ya había limitado el contacto entre su padre y sus hijos por acusaciones previas. Su texto situó la primera carta en 2018, pero la Policía Metropolitana indicó que llegó en enero de 2019, fecha que su portavoz aceptó.