Israel pide investigar una posible intervención extranjera en las elecciones parlamentarias

Las autoridades electorales de Israel solicitaron una investigación sobre posibles intentos de influir desde el extranjero en las elecciones parlamentarias del martes, luego de recibir denuncias que podrían comprometer la transparencia de la votación.

El juez Noam Sohlberg, titular de la Comisión Electoral Central (CEC), envió una carta a David Zini, responsable del Shin Bet, el servicio de inteligencia interior, para pedirle que examine las sospechas y presente los resultados de las pesquisas durante la próxima semana, si existen hallazgos.

Sohlberg precisó que no está en condiciones de confirmar la veracidad de las denuncias, aunque consideró que deben revisarse debido a que señalan una posible participación de actores extranjeros.

En el documento, advirtió que el proceso electoral debe protegerse de prácticas como la compra de votos, la coacción y cualquier mecanismo que pueda alterar la voluntad de los ciudadanos.

Señalan una posible financiación desde Qatar

El diario israelí Haaretz informó que una de las líneas de sospecha apunta a la posible utilización de dinero procedente de Qatar para promover una mayor participación de los ciudadanos árabes de Israel en los comicios.

Antes de conocerse la solicitud de Sohlberg, Zini había declarado el martes que la votación avanzaba sin mayores problemas y destacó el nivel de participación. También aseguró que las autoridades mantenían la supervisión del proceso electoral.

El Likud, partido liderado por Benjamín Netanyahu, aseguró haber entregado a la Comisión Electoral Central y a los organismos de seguridad cientos de testimonios y elementos que, a su juicio, demostrarían irregularidades durante la jornada electoral.

Entre las acusaciones, la formación mencionó la supuesta presencia de miles de sobres con dinero en efectivo y papeletas del partido Raam, una agrupación árabe que, de acuerdo con los últimos datos del escrutinio citados en la información, obtendría ocho escaños.

A partir de estos señalamientos, el Likud acusó a los partidos árabes de intentar alterar el resultado de la votación.

La Policía israelí rechazó las acusaciones y sostuvo que no encontró elementos que respalden la supuesta operación para manipular las elecciones.