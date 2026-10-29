Brote de ébola supera los 10 mil casos confirmados en África

Más de 10 mil casos de ébola fueron detectados en África, la gran mayoría en la República Democrática del Congo (RDC), epicentro de la epidemia actual, según los últimos datos publicados el martes por las autoridades sanitarias congolesas.

La epidemia en RDC, la más mortífera de los diecisiete brotes de este virus detectados en el país, contaminó a 10 mil 60 personas y causó la muerte de 4 mil 887 en el último balance.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de mayo de 2026, aunque precisó que no cumple los criterios de emergencia pandémica. El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, y la OMS estima que el virus circula desde febrero..

Una epidemia que ya cruza fronteras

El virus que se detectó por primera vez en mayo se propagó en Nigeria, Kenia y antes en Uganda. Al 26 de octubre, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) contaba 10 mil 141 casos confirmados y 4 mil 928 muertes en RDC, en 66 de las 178 zonas de salud del país. Ituri concentra 7 mil 247 casos.

La OMS advirtió la semana pasada que África se enfrenta a una tarea "más compleja" para contener este brote, ya presente en el este y en el centro del continente, y que se expande ahora también al oeste, en Nigeria.

El único caso confirmado la semana pasada en Nigeria es el de una mujer suiza que contrajo el virus tras un viaje a Uganda con su marido, y que fue evacuada de vuelta al país helvético el lunes.

Kenia notificó desde el 6 de octubre dos fallecimientos a causa del virus, y el ECDC contabiliza nueve casos confirmados en ese país. Tras registrar un total de 20 casos y dos fallecimientos, la OMS declaró a finales de agosto que Uganda está libre de ébola.

Sin vacuna aprobada para Bundibugyo

Entre los múltiples retos que supone esta epidemia, está la falta de una vacuna o de un tratamiento para la cepa Bundibugyo, responsable de la epidemia actual.

"A diferencia de las cepas de Ébola Zaire, en la actualidad no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus de Bundibugyo", señaló la OMS en su declaración de emergencia.

Las primeras dosis de la vacuna Ervebo, eficaz contra la cepa Zaire, la más frecuente en epidemias anteriores, se han administrado en las últimas semanas en la RDC a voluntarios en el marco de un ensayo clínico.

El ensayo clínico TUMAINI, de fases 2 y 3, que incluye Ervebo, se lanzó el 23 de octubre en Bunia, según el ECDC.