Israel deja al menos nueve muertos en Líbano pese a la tregua

Israel llevó a cabo ataques en todo el Líbano el sábado, matando al menos a nueve personas, según las autoridades, con incursiones que también tuvieron como objetivo una autopista no muy lejos de Beirut.

Se trata de los ataques más intensos desde el inicio de un alto el fuego, vigente desde hace tres semanas, entre Israel y Hezbolá, en su mayoría en el sur del Líbano.

En un comunicado, el ministerio de Salud libanés aseguró que "el bombardeo del enemigo israelí contra la ciudad de Saksakiyah, en el distrito de Sidón, dejó un balance inicial de siete mártires, entre ellos una niña, y 15 heridos, tres de ellos menores de edad".

En otro ataque israelí, en la ciudad de Nabatiye, un hombre que viajaba en una motocicleta resultó muerto, y su hija menor de edad fue gravemente herida.

Después de que lograran alejarse del lugar del primer ataque, el dron atacó por segunda vez", matando al padre, indicó el ministerio, y añadió que luego el dron apuntó a la niña "directamente por tercera vez".

En la localidad sureña de Bedias, el ministerio de Salud señaló que una persona murió en un ataque israelí y 13 resultaron heridas, incluidos seis niños y dos mujeres.

El ejército israelí había pedido a los residentes de nueve aldeas que evacuaran la zona porque iba a actuar "con firmeza" contra Hezbolá, aunque ninguno de los dos lugares donde se registraron ataques estaba incluido en las advertencias.

La agencia NNA también informó de que "el enemigo israelí lanzó dos ataques en la autopista de Sadiyat", un lugar situado a unos 20 kilómetros al sur de Beirut.

Más tarde, la misma fuente informó de un tercer ataque en las proximidades.

Un corresponsal de la AFP vio dos coches destruidos y a equipos de emergencia a lo largo de la carretera, que conecta Beirut con el sur del Líbano.

Según el alto el fuego entre las partes, Israel se reserva el derecho de actuar contra "ataques planificados, inminentes o en curso".

En la mañana del sábado el ejército israelí dijo que había atacado más de 85 objetivos de infraestructura de Hezbolá en las últimas 24 horas.

Las tropas israelíes operan en un área que se extiende unos 10 kilómetros dentro del territorio de Líbano a lo largo de la frontera, donde se ha advertido a los residentes que no regresen.

Con información de AFP.